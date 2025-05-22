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Пациенты есть, а мест нет: в Латвии растёт дефицит хосписной помощи 0 295

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2025
LETA
Пациенты есть, а мест нет: в Латвии растёт дефицит хосписной помощи
ФОТО: pixabay

Из-за старения общества все более востребованными в Латвии становятся услуги хосписов - уход за умирающими людьми, чтобы условия в последние месяцы и недели их жизни были качественными, а уход - достойным, пишут общественные СМИ.

Из-за растущего спроса все очевиднее становится необходимость расширения спектра услуг и увеличения числа работников этой сферы.

В благотворительной организации "Hospiss LV" в настоящее время работают пять мобильных бригад, которые выезжают на дом, чтобы дать медицинские консультации и оказать помощь пациентам, обучить ухаживающих за ними членов семьи или соседей.

"Но нам все еще не хватает хосписов-стационаров для самых тяжелых пациентов. Также у нас нет услуг долгосрочного ухода на дому, потому что мобильная команда приезжает, делает, что нужно, и едет к следующему пациенту. У нас также нет дневного центра, но мы собираемся его построить. Так что планы у нас большие", - рассказывает соучредитель "Hospiss LV" Илзе Зосуле.

Главная причина нехватки услуг в этой сфере - недостаточное понимание ее важности. Хосписным службам необходимо больше сотрудников, потому люди все чаще обращаются за советом и помощью. Нужны социальные работники, которые будут принимать звонки и выезжать на первые визиты на дом, медицинские работники, больше технических вспомогательных средств и больше персонала для ухода, говорит социальный работник и капеллан "Hospiss LV" Лига Малане.

Уход на дому - дорогая услуга, но пока организации средств хватает. Правда, к концу года они могут закончиться, однако ответственные министерства обещают их найти, отмечают в "Hospiss LV".

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