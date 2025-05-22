После полудня местами ожидаются грозовые ливни

В четверг, начиная с середины дня, в восточной части Латвии – особенно в Латгале – ожидается гроза, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Грозовые облака местами принесут интенсивные ливни и сильные порывы ветра, локально возможны наводнения, град и шквальный ветер. С 11:00 до 23:00 в восточной части страны будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) предупреждение о грозе.

В Курземе ожидается сухая погода, также в центральной части страны до вечера существенных осадков не прогнозируется. Сквозь облака будет проглядывать солнце.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, в Курземе - порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +17..+22 градусов, на западе Курземе – до +11..+15 градусов.

В Риге небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, который сменится западным. Температура воздуха достигнет +20 градусов.

Погодные условия определяет циклон.