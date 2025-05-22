Рига признана самым выгодным городом Европы для коротких поездок

Рига признана самым выгодным направлением для коротких путешествий по Европе согласно исследованию за 2025 год, опубликованному в газете Financial Times и подготовленному компанией Post Office Travel Money, сообщает Отдел внешней коммуникации Рижской думы, пишет LETA.

Впервые за последние десять лет столица Латвии возглавила этот рейтинг, предлагая путешественникам значительно более низкие расходы по сравнению со многими другими европейскими городами.

Так, например, в обзоре рождественских ярмарок за 2024 год Рига заняла третье место после столицы Словакии Братиславы и столицы Литвы Вильнюса.

В последнем исследовании были проанализированы 12 наиболее типичных туристических расходов, включая питание, городской транспорт и проживание, в 38 европейских городах.

В Риге двухдневное пребывание в трёхзвёздочном отеле, питание, напитки и транспорт в общей сложности обходятся примерно в 253 фунта стерлингов (294 евро), что на 15% меньше, чем в прошлом году. Вильнюс занимает второе место, а на третьем месте — столица Польши Варшава.

Как отмечает самоуправление, в исследовании подчёркивается, что Рига вместе с другими городами Балтии и соседних стран доминирует в списке благодаря отличному соотношению цены и качества. Рига предлагает туристам не только доступные цены, но и богатое культурно-историческое наследие, красивую архитектуру и благоприятную городскую среду, что привлекает всё больше путешественников.

Post Office Travel Money — один из ведущих поставщиков валютно-обменных услуг в Великобритании, предлагающий широкий спектр услуг по обмену валют и сопутствующим направлениям.

Компания ежегодно публикует исследование, чтобы помочь путешественникам планировать более выгодные в финансовом отношении поездки.