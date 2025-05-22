Вера: православные отмечают День памяти Николая Чудотворца

Сегодня, 22 мая, православный мир вспоминает одного из самых почитаемых святых — Николая Чудотворца. Во всех храмах в этот день проходят богослужения, посвященные перенесению мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари.

В земной жизни Николай Чудотворец отличался умением мирить врагов. Его называли покровителем невинно осужденных, купцов, земледельцев, пчеловодов, детей. Люди знали, что Николай Чудотворец может защитить от преждевременной смерти. Издавна к нему обращаются моряки и странники, прося поддержать их в пути и оградить от трудностей.

Как известно, в честь Николая Чудотворца учредили несколько праздников в году. Один из них отмечают весной — Никола Вешний (22 мая), второй зимой — Никола Зимний (19 декабря). В старину говорили: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой". Кроме этого, 11 августа есть еще Никола Осенний. Этот праздник посвящен рождению святого.

Крестьяне, отличавшиеся наблюдательностью, заметили, что начиная с Николы Вешнего, когда весна встречается с летом, трава растет не по дням, а по часам. "Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой", — рассуждали по этому поводу.

У народного праздника есть и другие названия, красноречиво говорящие о событиях, которые происходят 22 мая: Травный день, Теплый день или Никола с теплом.

Сегодня нужно побывать в церкви, помолиться, зажечь свечи, а уже после этого обратиться к святому Николаю Чудотворцу за советом или за помощью. Святитель Николай поддержит в трудную минуту всех, кто придет к нему с чистыми помыслами.