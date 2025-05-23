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Латвия сорвала лавры чемпиона Евросоюза по убыли населения 14 2017

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
kasjauns.lv
Латвия сорвала лавры чемпиона Евросоюза по убыли населения

В ЕС опубликованы последние данные по демографической ситуации. Латвия отмечена, как рекордсмен по убыли населения.

Общая численность населения Европейского союза на 1 января 2024 года составила 449 миллионов человек, что на 0,4% больше по сравнению с 448 миллионами, зарегистрированными на 1 января 2023 года.

Самыми населенными странами ЕС были Германия (83,4 миллиона, 19% от общего числа населения ЕС), Франция (68,4 миллиона, 15%), Италия (58,9 миллиона, 13%), Испания (48,6 миллиона, 11%) и Польша (36,6 миллиона, 8%). В совокупности эти пять стран составляли 66% населения ЕС.

С другой стороны, наименьшая численность населения была в таких странах, как Мальта (563 тысячи человек, что соответствует 0,1% от общего числа), Люксембург (672 тысячи, также 0,1%) и Кипр (934 тысячи, 0,2%).

Рост численности населения на 1,6 миллиона в 2023 году в значительной степени объясняется увеличением миграции после пандемии COVID-19, а также притоком вынужденных переселенцев из Украины, получивших временную защиту в странах ЕС в результате нападения России на Украину.

За 20-летний период - с 1 января 2004 года по 1 января 2024 года - общее население ЕС увеличилось с 432,8 миллиона до 449,2 миллиона человек, что составляет рост на 4%. За это время в 19 странах ЕС было зафиксировано увеличение численности населения, тогда как в 8 странах наблюдалось снижение.

Наибольший относительный прирост был отмечен в Люксембурге (48%), за ним следуют Мальта (41%), Ирландия (33%) и Кипр (29%).

Наибольшее относительное сокращение численности населения произошло в Латвии (−18%), Болгарии (−17%), Литве (−15%) и Румынии (−11%).

Наибольшее абсолютное увеличение населения наблюдалось во Франции и Испании (обе страны подросли на 6,1 миллиона человек), в то время как наибольшее абсолютное сокращение было зафиксировано в Румынии (−2,5 миллиона), Польше (−1,6 миллиона) и Болгарии (−1,3 миллиона).

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#латвия #демография
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Оставить комментарий

(14)
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Интервью с Хиллари Клинтон в 2005 году. -Всвязи с тем,что (тут название их вулкана,который то и выговорить трудно)может активизироваться в Северной Америке,то мы рассматриваем территории ,которые нам будут нужны для переселения американцев.Это и страны Балтии и Украина.,, P S. А так как местные ,,индейцы,,занимают тут много места и не вписываются в концепцию,то их и сокращают медленно и иезуитски,при этом вполне мирными путями. Захотят ускориться,то будет как на Украине.Увы.

    10
    1
  • DI
    Diana I.
    23-го мая

    Единственные оккупанты в этой стране - латыши. Загуглите историю всех городов ЛР: все основаны немцами, расширенны русскими. Мощённые улицы, церкви, мосты, каменные усадьбы. Что сделали латыши? Вышли из лесов, пришли в готовые города и стали тут менять таблички, сносить памятники.

    73
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    Рекорды утили зации населения в ЕС

    Евростат сообщил, что за последние 20 лет население Румынии сократилось более чем на 2,5 млн человек.

    Это самый высокий показатель убыли среди стран Европейского союза. Румыния стала лидером ЕС по сокращению населения за два десятилетия

    В отчёте «Демография Европы — издание 2025 года» Евростат указал, что Румыния продемонстрировала наибольшее сокращение численности населения среди всех стран ЕС за прошедшие два десятилетия. За этот период численность жителей страны уменьшилась более чем на 2,5 млн человек.

    Следом за Румынией идут Польша, потерявшая 1,6 млн жителей, и Болгария с убылью населения 1,3 млн. Общее население стран Европейского союза, по данным Евростата, составляет 449 млн человек. Годовой прирост оценён в 0,4%. Наибольшая численность населения зафиксирована в Германии — 83,4 млн человек (19% от общего числа жителей ЕС), затем следуют Франция с 68,4 млн (15%) и Италия — 58,9 млн (13%).

    Ранее сообщалось, что более 23% жителей Германии имеют иностранное происхождение. Украину не посчитали. Не Европа. Вот там рекорды утилизации населения на зависить всем. А так, румынское "лидерство" конечно не удивило. Ностальгия по временам Чаушеску не из

    5
    1
  • VT
    Vasja Tapkin
    23-го мая

    Luke: перестань жевать свой детородный орган в общественном пространстве!!

    16
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    Мои предки живут здесь уже более 350 лет. Но ты Luka Senka урод рода человеческого.

    38
    3
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Имя не указано
    23-го мая

    Только неотвратимый и быстрый отлов всех трусливых украинских ухилянтов и отправка их на фронт принесёт победу в Войне ! Все вместе поможем ТЦК выполнять свой долг в Европе и во всём Мире ! Слава Габону !

    43
    9
  • ЯО
    Яшка Одесский
    Имя не указано
    24-го мая

    Сама латышня валит с этой страны, и будет продолжать это делать! Так как всем известно что уровень жизни катится в полную жопу большими шагами! Хорошо чувствуют себя только воры из правительства! И не тебе гнида ты тупая судить кому отсюда уезжать! Ваш демографический баланс скоро будут разбавлять беглые ухилянты. Да и такими темпами скоро гос язык тут будет хохлятский. Так что учи его заранее нацкадр.

    11
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    23-го мая

    У меня ощущение, что в Латвии одни славяне остаются. У меня все соседи русские. Наши "негры", понятное дело, никуда не могут на заработки податься. А латыши давно свалили кто куда. Стариков своих тут доживать оставили и поминай как звали. Ну и почему-то остальные русские и понаехавшие украинцы тут как мазохисты сидят в коммерческом секторе, генерят впн и терпят унижения светлых преисполненных нацаборигенов из общественного. Хотя украинцы осознав скотское отношение при возможности валят отсюда.

    105
    5
  • Д
    Дед
    Marija Ivanova
    23-го мая

    Luke Senka А тем, чьи предки жили и похоронены здесь еще до 1918 года, когда Латвия, даже названия не было, но они русские, что делать? Из тех, кого, Вы собрались отправить в Россию не менее 70% таких. Вы считаете. что Вам, кто то дал право решать , где жить людям? Да, Вы, дикарь, уважаемый!

    63
    0
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