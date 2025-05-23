Латвия сорвала лавры чемпиона Евросоюза по убыли населения

В ЕС опубликованы последние данные по демографической ситуации. Латвия отмечена, как рекордсмен по убыли населения.

Общая численность населения Европейского союза на 1 января 2024 года составила 449 миллионов человек, что на 0,4% больше по сравнению с 448 миллионами, зарегистрированными на 1 января 2023 года.

Самыми населенными странами ЕС были Германия (83,4 миллиона, 19% от общего числа населения ЕС), Франция (68,4 миллиона, 15%), Италия (58,9 миллиона, 13%), Испания (48,6 миллиона, 11%) и Польша (36,6 миллиона, 8%). В совокупности эти пять стран составляли 66% населения ЕС.

С другой стороны, наименьшая численность населения была в таких странах, как Мальта (563 тысячи человек, что соответствует 0,1% от общего числа), Люксембург (672 тысячи, также 0,1%) и Кипр (934 тысячи, 0,2%).

Рост численности населения на 1,6 миллиона в 2023 году в значительной степени объясняется увеличением миграции после пандемии COVID-19, а также притоком вынужденных переселенцев из Украины, получивших временную защиту в странах ЕС в результате нападения России на Украину.

За 20-летний период - с 1 января 2004 года по 1 января 2024 года - общее население ЕС увеличилось с 432,8 миллиона до 449,2 миллиона человек, что составляет рост на 4%. За это время в 19 странах ЕС было зафиксировано увеличение численности населения, тогда как в 8 странах наблюдалось снижение.

Наибольший относительный прирост был отмечен в Люксембурге (48%), за ним следуют Мальта (41%), Ирландия (33%) и Кипр (29%).

Наибольшее относительное сокращение численности населения произошло в Латвии (−18%), Болгарии (−17%), Литве (−15%) и Румынии (−11%).

Наибольшее абсолютное увеличение населения наблюдалось во Франции и Испании (обе страны подросли на 6,1 миллиона человек), в то время как наибольшее абсолютное сокращение было зафиксировано в Румынии (−2,5 миллиона), Польше (−1,6 миллиона) и Болгарии (−1,3 миллиона).