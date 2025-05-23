На Латвию идет «неистовый» ливень - синоптики обновили прогноз

В субботу в Латгале, Селии, а также на востоке Земгале и Видземе ожидаются дожди, местами затяжные, прогнозируют синоптики.

На западе Земгале и большей части территории Курземе осадков не ожидается, а в центральных регионах Курземе возможны отдельные дождевые облака.

Температура ночью составит +6...+10 градусов, в Курземе - +3...+6 градусов. Днем в восточных регионах будет преобладать слабый и умеренный северный ветер, на остальной территории страны - ветер переменного направления.

Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в Курземе - до +17 градусов.

В Риге суббота будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит около +9 градусов, днем - +13 градусов.