Синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни

В ближайшие дни в Латгале, Селии и Видземе будут идти частые дожди, временами сильные, а самая сухая погода сохранится в Курземе, прогнозируют синоптики.

В восточной части страны возможно скопление воды в низинах и переполнение водоемов. Сильные дожди ожидаются и в Беларуси, что приведет к значительному подъему уровня воды в Даугаве.

В субботу сильный дождь ожидается в восточной Латвии. В Курземе небо станет светлее, кратковременные дожди пройдут местами. Температура воздуха ночью опустится до +6...+10 градусов, днем поднимется до +9...+14 градусов, в то время как в отдельных районах Курземе воздух ночью остынет до +3 градусов, а днем прогреется до +17 градусов.

В воскресенье погода будет более сухой и солнечной, но в Латгале могут прийти новые дождевые облака из Беларуси. Сохранится слабый ветер. Ночью температура опустится до +2...+8 градусов, днем поднимется до +14...+19 градусов.

В ночь на понедельник в восточных регионах ожидается сильный дождь, а днем и ночью осадки возможны на большей части Латвии.

Во все дни предстоящей недели также возможны дожди, местами сильные, с грозой. Заморозков не ожидаются, а в теплые дни температура может превысить +20 градусов.