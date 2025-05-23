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Tet оштрафована на 14 тыс. евро — за нарушение порядка заключения договоров 1 621

Наша Латвия
Дата публикации: 23.05.2025
LETA
Tet оштрафована на 14 тыс. евро — за нарушение порядка заключения договоров

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) наложила административный штраф в размере 14 000 евро на оператора электронных коммуникаций Tet за то, что компания не предоставляла потребителям краткое изложение условий договора до заключения договора на оказание электронных коммуникационных услуг, включая дистанционные договоры, сообщает агентство LETA.

В комиссии заявили, что Tet обязана уплатить наложенный штраф в полном объёме — средства поступят в государственный бюджет.

Обязанность выдавать такие краткие договоры действует с декабря 2020 года. В ходе надзорных мероприятий в 2024 году SPRK зафиксировала различного рода недостатки в кратких версиях договоров, подготовленных операторами связи. Проверки, проведённые в клиентских центрах пяти крупнейших операторов, показали: многие из них выполняют требования законодательства лишь частично.

В случае с Tet административное дело было возбуждено в августе 2024 года за невыполнение требований, установленных Законом об электронных коммуникациях. SPRK вынесла решение о наложении штрафа, которое компания оспорила в суде.

Однако Рижский городской суд 27 февраля 2025 года оставил решение SPRK без изменений, отклонив жалобу Tet. Компания обратилась с апелляцией в Латгальский апелляционный суд, но 19 мая тот постановил отказать в возбуждении апелляционного производства. Это решение вступило в силу в день вынесения и не подлежит обжалованию.

Председатель правления SPRK Алда Озола призывает жителей перед подписанием договоров на мобильную связь, интернет или телевидение обязательно ознакомиться с кратким изложением условий, которое обязан предоставить оператор.

По словам Озолы, краткая версия договора обязательна даже в случае индивидуальных предложений, а также при заключении дистанционных договоров.

Проверки SPRK показывают, что в центрах обслуживания клиентов информация часто предоставляется устно, однако потребитель имеет право получить краткий договор в письменном или электронном виде. В 2025 году комиссия продолжит надзор за операторами, в том числе путём проверок в точках обслуживания клиентов.

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#штраф #договор
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(1)
  • JVņe
    Jurijs Višņevskis
    23-го мая

    Интересно,откуда возьмут деньги,чтобы заплатить штраф?

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