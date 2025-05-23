Латвийцы в соцсетях взволнованы появлением видео, на котором рабочий замазывает трещину в строящемся в Риге мосте для Rail Baltica - проекта, в который уже "вбуханы" миллионы евро налогоплательщиков.

"Это мост который для железной дороги через Даугаву" - написал автор ролика Edmunds.

Латвийцы в комментариях отреагировали на видео:

"Было бы хорошо, если руководитель проекта Rail Baltica объяснит случившееся, иначе это выглядит странно", - написал Норчикс.

"Имитация работы, в то время как деньги идут по нужным карманам, бессмысленная стройка проекта - бессмысленного по масштабу для Риги. Вокзал в два-три раза больше чем уже имеется, когда людей в стране все меньше. Жизнь в долг для города и страны - хотя кто-то на этом варится. Еще и конские проценты выплачивать по кредитам - в виде повышенных налогов и соответственно цен в магазинах, - тем кто останется", - считает Ромуалдс.

"Сегодня ответственных нет, никто не несет ответственность", - считает Дакс.

"Это пчелы гнездо сделали, так сейчас строят", - указал Роман.

"Жуть! Пугает возможность трагедии в "максиме" номер два... Что же это такое происходит и почему мы об этом узнаем из тиктока?" - возмущен Арнис.

"Лопнул бетон, это фиаско, я так понимаю это торчащая в никуда часть моста, много нагрузки", - пишет Янус.

"Это воздушная раковина, это никак не скажется на нагрузку моста и прочность, это больше визуально не выглядит как хотелось бы, ничего страшного", - написала Светикс.

"Великая стройка - великие Нью-Васюки! Розовые очки пропадут как только остапы бендеры исчезнут с чемоданами, упакованными деньгами - оставив нас один на один с огромным полупустым вокзалом и столь же внушительными долговыми расписками" - шутит Иварс.

"35 лет успеха в одном видео", - считает "юзер".

ДОПОЛНЕНО: Однако, как подчеркивает строитель Rail Baltica — компания Bererix, никаких структурных повреждений у моста нет. Был зафиксирован визуальный дефект, который был устранен по указанию инженера FIDIC. «Исправлены дефекты, возникшие при снятии опалубки, в защитном слое бетона, то есть на поверхности бетона. Все работы были выполнены безопасно и в соответствии с требованиями охраны труда компании Bererix», — сообщают строители.

«Подобные работы — обычная практика на стройке, когда строитель или строительный надзор обязаны устранять дефекты. Поскольку поверхность бетона была неровной, поврежденный участок был сбит, и дефект был устранен с помощью специальной смеси. В настоящее время работы приняты», — поясняет компания.

«У моста нет никаких структурных повреждений, нет снижения несущей способности и нет никакой угрозы в будущем», — подчеркивает представитель Bererix.

В компании сравнили проведенные работы с покраской забора у дома: когда наносишь несколько слоев краски, после высыхания иногда видно, как старая краска проступает — тогда спустя время ее подкрашивают.