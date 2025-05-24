Госслужба: численность почти та же, вакансий всё ещё много

За три года — с конца 2021 года до конца прошлого года — число штатных единиц и работников в учреждениях государственного управления практически не изменилось, свидетельствует обобщённая информация Государственной канцелярии, сообщает ЛЕТА.

В конце 2021 года в учреждениях госуправления было актуально 49 621,355 штатных единиц, что немного больше по сравнению с концом 2024 года, когда работников требовалось на 49 507,08 штатных единиц. При этом число фактически занятых лиц за этот период немного увеличилось — с 43 920 сотрудников в конце 2021 года до 43 978 в конце прошлого года.

Как показывают данные, больше всего занятых среди всех государственных учреждений и в конце 2021 года, и в конце прошлого года было в Государственной полиции. Если три года назад в ней работали 5497 человек, то в конце прошлого года — 5216. При этом штатные единицы были не укомплектованы ни в 2021 году, когда требовались сотрудники на 7305 ставок, ни в прошлом году, когда нужно было заполнить 6993 ставки.

Наибольшее количество штатных единиц и работников как в 2021 году, так и в конце прошлого года приходилось на учреждения, подведомственные Министерству внутренних дел. В 13 таких учреждениях на конец прошлого года было 15 309,5 штатных единиц и 12 378 работников. В 2021 году соответствующие показатели составляли 15 326,55 штатных единиц и 12 525 работников.