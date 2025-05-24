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Осторожно, заморозки! Ночь на воскресенье будет холодной 1 1346

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Осторожно, заморозки! Ночь на воскресенье будет холодной
ФОТО: LETA

Воскресенье в Латвии местами начнётся с заморозков, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В ночь на воскресенье облачность в западных и центральных районах страны постепенно уменьшится. В восточной части, под влиянием уходящей зоны осадков, ещё ожидается дождь, но к утру он стихнет; местами дождь возможен также и на западе страны. В отдельных районах видимость ухудшит туман. При слабом ветре температура воздуха опустится до +2...+7 градусов, местами возможны заморозки и 0 градусов.

В Риге ночью небо постепенно прояснится, и лишь в первой половине ночи возможен небольшой дождь. Будет преобладать слабый ветер, а температура воздуха опустится до +5...+6 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, хотя в самых восточных районах солнце может так и не пробиться сквозь облака. Небольшой дождь возможен лишь местами. Ветер по-прежнему будет слабым, а воздух прогреется до +12...+17 градусов, местами, где небо прояснится, температура может быть ещё на градус выше.

В Риге днём ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце, и в целом прогнозируется сухая погода. При слабом ветре столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.

В полдень и после обеда, при солнечной погоде, интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому жителей призывают не находиться продолжительное время под прямыми солнечными лучами.

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(1)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Где обещанные ливни, балаболы? Видимо, такие же будут и заморозки...

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