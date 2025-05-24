Сегодня состоится первый поход по лесу Зиепниеккалнса и болоту Медема, сообщила агентству LETA руководитель общества Зиепниеккалнса Сигне Ушацка.

Ещё один такой поход запланирован на сентябрь.

Походы организует общество Зиепниеккалнса в сотрудничестве с доктором биологических наук и ассоциированным профессором Латвийского университета Илутой Даускане.

В июле также запланированы соревнования по фотоориентированию, в которых смогут участвовать и бороться за призы команды друзей и семей без возрастных ограничений.

Зиепниеккалнс — один из крупнейших по площади и численности населения районов Риги, который одновременно считается и одним из самых зелёных. Плотная застройка многоквартирными домами в последние советские годы породила стойкий стереотип о том, что Зиепниеккалнс — "просто скучный спальный район в Пардаугаве". Однако это ошибочное представление.

Разнообразная застройка, начиная с XIX века, придала району особый облик. С началом строительства 4-й очереди Южного моста в конце прошлого года часть Зиепниеккалнса вновь стремительно меняется. Это побудило местных жителей пристальнее следить за происходящим в округе и лучше узнавать существующие ценности, чтобы по возможности их сохранить.

Болото Медема — одна из старейших торфоразработок в Латвии. Промышленная добыча природных ресурсов здесь существенно повлияла на образ жизни местных жителей и формирование окружающей среды.

Сегодня в этом районе встречаются различные болотные биотопы. Добыча торфа в Медемском болоте была прекращена около 30 лет назад. С тех пор в части бывших торфяных полей постепенно восстановилась болотная растительность. Здесь развивается естественная болотная флора, создавая уникальную среду обитания для различных видов живых организмов. На бывших участках фрезерного торфа в основном разрослись вереск и обыкновенная сосна.