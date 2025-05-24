Суббота будет дождливой

В субботу небо над Латвией будет преимущественно облачным, и во многих местах пройдут дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Местами на западе небо прояснится, однако на востоке погода останется облачной. Уже рано утром Латвию достигнет новая зона осадков — во многих районах пройдут дожди, на востоке они могут быть продолжительными, местами возможна и гроза.

Ветер будет слабым. На западе воздух прогреется до +11...+16 градусов, а на востоке — до +8...+13 градусов.

В Риге в субботу ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. В столице также будет слабый ветер, а максимальная температура воздуха достигнет +13...+15 градусов.