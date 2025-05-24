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В Сигулде отмечают праздник города 0 654

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
В Сигулде отмечают праздник города
ФОТО: Unsplash

Сегодня в Сигулде пройдут торжества по случаю городского праздника, включающие широкий и разнообразный спектр мероприятий по всей территории города, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В 9:00 на рынке Сигулды начнётся праздничная ярмарка и мастерская по посадке растений, а в 12:00 выступит духовой ансамбль "Sigulda".

В 10:00 в евангелическо-лютеранской церкви Сигулды состоится экуменическое богослужение.

С 9:00 до 18:00 жители и гости города приглашаются принять участие в интерактивной игре "Турист в своём городе". Цифровая игра создана с целью познакомить участников с Сигулдой в познавательной и активной форме, следуя по маршрутам городского праздника и получив шанс выиграть ценные призы от предпринимателей Сигулдского края.

С 10:00 по улицам и дворам города пройдёт духовой оркестр молодёжи "Sudrabskaņa", оркестр выпускников Сигулды и духовой оркестр волости Сигулда с программой "Доброе утро, Сигулда!".

В 10:00 в квартале замка Сигулды состоится торжественное мероприятие "Родился в Сигулдском крае", на котором семьям, в которых вторая половина 2024 года ознаменовалась рождением ребёнка, будут вручены особые почётные медали.

В 12:00 можно будет посетить мероприятие "Примерь Средневековье". С 12:00 до 18:00 атмосферу спорта создаст движение Ghetto Games — крупнейшее молодёжное уличное спортивное и культурное движение в Латвии.

С 11:00 до 17:00 на площади железнодорожного вокзала Сигулды пройдёт выставка техники служб безопасности и спасения "Сигулда — в безопасности вместе! Твоя сила. Твоя безопасность. Твой праздник!". В рамках выставки можно будет встретиться с представителями Национальных вооружённых сил, Государственной полиции, Муниципальной полиции Сигулдского края, Службы неотложной медицинской помощи и добровольных пожарных.

В 20:00 начнётся традиционное праздничное шествие, которое двинется от площади вокзала к Праздничной площади.

В 11:00 у культурного центра "Siguldas devons" состоится уличный спектакль Лиепайского кукольного театра для всей семьи "Песня сирены".

С 11:00 до 18:00 можно будет познакомиться с местными предпринимателями — пользователями знака "Создано в Сигулде" — на специальной ярмарке-параде. С 12:00 до 14:00 будут проходить творческие активности студий Центра творческого развития Сигулдского края — текстильное искусство, флористика, "друг пчёл", практическая электроника и прочее.

В 13:00 состоится концерт самодеятельных коллективов и кружков по интересам "Расцветай, Сигулда!", а в 17:00 в коктейль-баре "Valhalla Lounge" пройдёт весёлое народное пение с фольклорным коллективом "Senleja".

Мероприятия будут проходить также в Майском парке, на площади Штуре и на улице Лакстигалу, 9. В праздничные дни будут открыты и выставки: в культурном центре "Siguldas devons" можно будет посетить экспозицию Анды Мункевицы "Место для света", а в салоне Новой Сигулдской замковой усадьбы — выставку текстиля из фондов Турайдского музейного резерва "От национального романтизма до модернизма".

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