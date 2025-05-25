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«300-600 евро за неделю - кто может себе позволить?» Цены летних лагерей в Латвии вызывают возмущение 3 1031

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2025
kasjauns.lv
«300-600 евро за неделю - кто может себе позволить?» Цены летних лагерей в Латвии вызывают возмущение

С приближением летних каникул многие родители задумываются, как организовать досуг для своих детей. Один из вариантов — детские лагеря. Однако в социальных сетях активно обсуждается вопрос: насколько доступны такие лагеря для среднестатистической латвийской семьи?

Одна жительница Латвии поделилась в соцсетях мнением, которое вызвало бурную дискуссию: «Извините, возможно, буду непопулярна, но кто вообще может позволить себе заплатить 300–600 евро за одну неделю летнего лагеря для ребенка? Два года назад еще были варианты по 150–180 евро — это подъемно. Особенно если детей несколько или родитель один и с обычным уровнем дохода... Как? Жаль, что нет хотя бы частично финансируемых программ от ЕС или самоуправлений, где бы хотя бы питание или помещение обеспечивались за счет государства».

Мнения участников дискуссии - разные. Некоторые уверены, что это минимально возможная цена. «Устроить лагерь дешевле невозможно. Питание, аренда помещений, транспорт, материалы, зарплаты вожатым — все это стоит немалых денег»; «Организовывала лагеря — расходы огромные. Даже если просто ночевка с питанием, уже дорого... А зарплата педагогов? Это ведь работа 24/7». А кто-то отметил, что даже трехдневный лагерь без прибыли для организаторов обходится около 300 евро — исключительно себестоимость.

Другие делились личным опытом и советами, как решают вопрос бюджета: «У нас трое детей, каждый летом едет минимум в два лагеря. Где можно — стараемся записывать на муниципальные лагеря, они дешевле. Но, например, спортивные лагеря — уже без вариантов. Считаю, это инвестиция в яркое детство»; «Если у вас несколько детей и каждому по лагерю — выходит около 1000 евро на ребенка за лето. И это еще ладно, если лагерь с ночевкой, но что насчет дневных с 9 до 17?»; «Моему ребенку в этом году достались Праздник песни, фольклорный лагерь и каратэ. Один оплачивает отец, другой — взрослый брат. А за первый почти не надо платить — проживание в Риге включено».

Были и трезвые оценки ситуации: «Это дорого, но и не обязательно. Если не можешь позволить — не отправляй. Ничего страшного. Спортивные лагеря обычно дешевле, например, по легкой атлетике — 240 евро»; «У нас лагерь на 5 дней, включая одну ночь, с 8 до 18. Стоимость — 280 евро».

Некоторые подытожили философски: «Не всем доступно все. Частный дом — не всем. Хоккей, Гарвард, поездки — тоже. Лагерь — это дополнительная опция»; «Все стоит денег. Хорошие лагеря не могут стоить 150 евро — если кто-то организует за такие деньги, значит, он просто добрый человек и у него денег больше, чем нужно».

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#цены #детский лагерь
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(3)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    25-го мая

    Кто ловит десятку в месяц, тот живёт как при коммунизме. У него будет всё. Новая машина, прекрасная квартира, дача. Если не полный лох - жена красавица. Детки будут учиться в хорошей школе и т.д. А кто ловит полторуху - тот сводит концы с концами и молится всем богам ,,Только бы не заболеть !,, Жизнь такая. ,,Греби под себя, как землеройная машина и будешь жить в шоколаде !,,

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го мая

    Да уж! Это вам не бывшие бесплатные пионерские лагеря в Юрмале в советское время. Первый мой пионерский лагерь был в Вайвари - "Латпромстрахсовета" в 1956 году. Последний в Пумпури - "Строитель" в 1961 году.

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  • A
    Aleks
    25-го мая

    Хотели завалить беконом Европу,хотели в ЕС и НАТО,пенсии как в этой Европе и жвачку и обогатить пару тысяч чужих в стране? Поэтому не нойте -это капитализм,детки. Притом извращённый голодранцами,пришедшими к власти и никак желающими нажраться до отвала бабками.Жаль,что в переносном смысле.

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