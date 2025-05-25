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Из-за погоды в Латвии частично сгнили посевы гороха и фасоли 0 392

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2025
LETA
Из-за погоды в Латвии частично сгнили посевы гороха и фасоли

В результате плохих погодных условий в Латвии сгнила часть посеянных бобов и гороха, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления организации "Крестьянский Сейм" Юрис Лаздиньш.

"Влажность сама по себе не является чем-то плохим, потому что она помогает растениям, например, капусте, расти и укреплять корни. Именно заморозки и необычно низкие температуры стали причиной сильнейшего стресса для растений", - пояснил Лаздиньш, добавив, что точно предсказать потери урожая можно будет только к моменту сбора.

Он отметил, что необычно влажная и прохладная весна этого года задержала полевые работы в некоторых районах, в том числе посев зерновых и посадку картофеля, а также борьбу с сорняками, в то время как в другие годы в это время уже собирали первый урожай кормов.

Лаздиньш отметил, что из-за разной интенсивности осадков в Латвии фермеры задержались и с опрыскиванием растений от различных болезней, что могло негативно сказаться на урожайности и качестве.

О влиянии обильных осадков на летние посевы будет известно примерно через неделю, так как ожидаются еще осадки, сказал председатель организации.

Он также подчеркнул, что фермеры не могут повлиять на природные процессы, поэтому единственный способ защитить себя - это страховать свои поля.

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#сельское хозяйство #непогода
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