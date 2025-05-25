Новая рабочая неделя начнется с теплой погоды

Хотя ночью небо в западной части страны прояснится, в восточной части оно будет преимущественно облачным, что в восточных районах принесет дождь. Ночью будет дуть слабый ветер, а в некоторых местах на востоке будет туман. Температура воздуха не опустится ниже +5...+10 градусов.

В Риге ночью небо прояснится, осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Температура воздуха опустится до +7...+9 градусов.

В понедельник днем небо будет преимущественно облачным, но местами прояснится. На востоке будет периодически идти дождь, в некоторых местах на западе возможен небольшой дождь, а в крайних восточных районах возможны грозы. Ветер по-прежнему будет слабый, температура воздуха повысится до +16...+21 градус, но на побережье Курземе и в восточных районах страны воздух прогреется до +14...+16 градусов.

В Риге первая половина дня пройдет при ясной погоде, только во второй половине дня облака закроют солнце, но осадков не ожидается. Ветер будет слабый, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней.