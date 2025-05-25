Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье в Латвии

В последний день недели солнце будет чередоваться с облаками, а на крайнем востоке страны солнце может и не показаться. Небольшой дождь ожидается лишь в некоторых местах. Ветер слабый, воздух прогреется до +12...+17 градусов, на солнце может быть на градус теплее.

В Риге в течение дня будет то облачно, то солнечно, в целом ожидается сухая погода. При слабом ветре столбик термометра поднимется до +16...+18 градусов.