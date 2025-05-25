Собакам на юрмальских пляжах не место – пять причин

На портале manabalss.lv ведется сбор подписей за восстановление запрета на выгул собак на пляже на протяжении всего года.

Следует отметить, что запрет на выгул собак на пляжах Юрмалы существовал многие годы, однако в 2023 году городские власти решили пойти навстречу владельцам собак, разрешив прогулки по пляжу с четвероногими питомцами, но только в осенне–зимний период.

Результаты не замедлили сказаться: на пляже чаще стали попадаться "подарки", не убранные нерадивыми хозяевами за их питомцами, а также участились инциденты с участием собак.

— Я не против собак, совсем наоборот, — рассказал газете "СЕГОДНЯ" автор инициативы юрмальчанин Виталий Катин. — Однако юрмальские пляжи — это точно не то место, где можно и нужно выгуливать животных, и особенно собак. И вот почему.

Первое: на пляже, где люди отдыхают, в том числе вместе с детьми, которые обожают копаться в песке, должны — насколько это возможно — соблюдаться правила гигиены. Через оставленные в воде или песке собачьи фекалии могут распространяться вредные бактерии и паразиты, что может вызывать инфекционные и/или желудочно–кишечные заболевания у людей. Также есть множество людей, страдающих аллергией на собачью шерсть, и если такой человек пришел подышать свежим морским воздухом, последнее, что ему нужно — соседство с собаками. Я уже не говорю о риске распространения зоонозных инфекций (лептоспироз, лямблиоз и др.), которые могут передаваться от собак человеку, причем заражение может произойти как при прямом контакте, так и через загрязненную воду.

Второе: какой бы дрессированной ни была собака, это все–таки животное. И ее поведение непредсказуемо, особенно если после тесной квартиры она попадает на открытое пространство пляжа. В то же время пляж — это место, где люди занимаются различными видами спорта (бег, езда на велосипеде, футбол и т. д.), и собака вполне может сорваться с поводка и устремится за ними. Или, того хуже, начать преследовать ребенка, который бежит, едет на велосипеде и т. д.: психологическая или даже физическая травма с последующей фобией обеспечена.

Третье: многие пляжные зоны являются средой обитания птиц и других диких животных (например тюленей). Собаки на пляже могут представлять опасность и для этих обитателей пляжа: например, зимой были найдены и доставлены в Рижский зоопарк детеныши тюленя, которых искусали собаки.

Четвертое. Я обратился к начальнику полиции самоуправления Юрмалы г–ну Бениньшу и получил от него официальное письмо, где он признал, что в период, когда разрешено находиться на пляже с собаками, сотрудники муниципальной полиции обязаны следить за тем, не спущена ли собака с поводка и собирает ли владелец собаки ее экскременты. При этом Бениньш признал, что нет механизма, который позволял бы отслеживать соблюдение этих требований. Вот и получается: заметил хозяин приближающуюся машину полиции — взял собаку на поводок, машина уехала — отпустил. И уж точно невозможно приставить к каждому хозяину полицейского, чтобы отследить, уберет ли хозяин за своей собакой экскременты. Когда существовал круглогодичный запрет, полицейским было проще: собака на пляже — протокол. А сейчас?

Пятое: Рижский залив очень мелкий, циркуляция воды недостаточная, процесс самоочищения происходит медленно, а при повышении температуры проблема еще усугубляется. Нужно ли нам это?

До недавнего времени мы могли гордиться чистым пляжем, над которым реяли Синие флаги — знак соответствия пляжа европейским стандартам, в том числе в плане чистоты. Получит ли Юрмала право в этом сезоне снова поднять Синий флаг? Сомнительно. По сути мы лишаем наш курортный город возможности привлекать туристов.

Уверен: давая разрешение на выгул собак в межсезонье, депутаты Юрмальской думы исходили из желания угодить "лобби собачников" перед выборами. Кстати, предшествовавшее этому общественное обсуждение показало, что 2/3 участников были против этого, и лишь треть высказалась за это решение.