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Вы же не спорите с неприличной надписью на заборе — эксперт об общении в соцсетях 0 752

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2025
Rus.lsm.lv
Вы же не спорите с неприличной надписью на заборе — эксперт об общении в соцсетях

Почему латвийский сегмент сети X (Twitter) регулярно травит кого-то? Возможно, потому, что сама социальная сеть позволяет это делать, и более агрессивная публика постепенно вытеснила оттуда людей, желающих более содержательной дискуссии, предположил в разговоре с передачей «Подробности» на Латвийском радио 4 специалист по коммуникации Ивар Свиланс, пишет LSM+.

И отметил, что в соцсетях очень маленькие, но активные группы могут влиять на мнение пассивного большинства.

«В спорте, как и в любви, от любви до ненависти — один шаг. И, наверное, это тот случай: столько надежды вложено, казалось, что ну вот, немножко-немножко и все будет отлично… А тут такой провал! Конечно, это сказывается на эмоциях. Есть мнение, что спорт в какой-то мере является сублимацией войны […], людям нужно куда-то эмоции вкладывать», — ответил Ивар Свиланс, почему сборная Латвии по хоккею после недавнего чемпионата мира в Стокгольме (а точнее, после неожиданно провальной игры с австрийцами, похоронившей надежды на плей-офф) стала объектом едкой критики латвийского сегмента X.

Но почему вообще этот сегмент регулярно на кого-то обрушивается?

«Когда-то давно один владелец клубов, говорил, что в клубах самое главное — не пускать плохую публику, потому что плохая публика вытесняет хорошую публику.

Я думаю, что Twitter или X, как его называют сейчас, позволил многое… […] и те люди, которые хотели нормальной дискуссии, в которой ты можешь дискутировать, наверное, покинули эту сеть, и остались те, кто хочет и любит делать это [в таком виде]», — предположил собеседник «Подробностей».

Он также привел слова редактора некоего крупного портала о том, что 2% пользователей создают 98% комментариев. При этом, добавил он, немногочисленная, но активная публика может оказаться непропорционально влиятельной.

«И еще есть, если мы говорим о больших таких тенденциях, которые происходят. Например, такой писатель-экономист Насим Талеб в книге Skin In the Game описал такой феномен, который есть в соцсетях: мотивированное меньшинство, используя механизмы соцсетей, может очень эффективно рулить или формировать мнение инертного большинства. Мы видим что происходит, когда очень маленькие группы могут троллить большие предприятия, делать какие-то радикальные политические вещи», — сказал И. Свиланс.

По его мнению, обычно эти волны эмоций — краткосрочные: пройдет пара дней, и люди позабудут, из-за чего они возмущались сегодня, найдя новую цель.

«Можно суммировать это анекдотом: ваш ребенок кричит — чего он хочет? Кричать он хочет», — считает он.

Но если в сети X, где присутствуют многие политики, министерства, госучреждения, происходят такие (иногда очень агрессивные) «набеги» то на одних, то на других, не следует ли этим организациям продемонстрировать отношение к этому, выйдя из нее?

«Я знаю, что такая дискуссия есть — наверное, очень сложная. Предприятия, и госорганизации, по моему мнению, должны быть там, где есть их аудитория. Но нужно очень четко для себя определить какие-то принципы: что вы делаете, что вы никогда не делаете, на какие вещи вы отвечаете, на какие-то вещи вы не отвечаете.

Если где-то на заборе видите неприличную надпись, вы же не останавливаетесь, не начинаете спор с этой надписью на заборе.

[…] Если видно, что это анонимный тролль, и если видно, что дискуссии не будет, потому что человек не хочет дискуссии, то, наверное, нет повода вообще ввязываться в коммуникацию. И, конечно, не будем наивные, многое делают фермы троллей. Такие вещи работают на создание атмосферы неприязни, негативной атмосферы», — ответил собеседник Латвийского радио 4.

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#соцсети #троллинг #хейт
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