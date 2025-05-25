В Латвии жена может подать в суд на жадного мужа, который дает мало денег

«Дочке полтора года, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Муж в какой-то момент перестал давать деньги на хозяйство, говорит, что все, что нужно, он купит сам, высчитывает каждый цент, и если я что-то хочу купить для себя, начинаются разговоры «зачем это тебе, тебе это не нужно». Приходится просить у родителей, но это так унизительно!

Мечтаю скорее выйти на работу и зарабатывать сама, но пока дочка маленькая, не могу. Можно ли подать на алименты, если мы находимся в браке? Читательница bb.lv»

Рита Ольхова, присяжный адвокат (семейные споры, бракоразводные процессы, насилие в семье):

– На мой взгляд, данную ситуацию уместно рассмотреть с позиции как юридической, так и общечеловеческой. Начну со второй.

К сожалению, в ситуации, когда в семье роли распределяются по принципу «муж добытчик, жена – хранительница очага», случаются подобные перекосы. В моей практической деятельности я тоже порой сталкиваюсь с похожими ситуациями.

С точки зрения мужа все как будто замечательно: он приходит с работы домой, его ждет любящая жена, уютный дом, вкусный ужин, отдых, общение с ребенком и прочие семейные радости. Какие титанические усилия прилагает ко всему этому его «сидящая дома» жена, в какие суммы обходится весь этот быт и уют, как-то не думается.

Отсюда и мысли, что жена просит или требует «слишком много», а при определенном складе характера – и стремление контролировать ее траты, выдавая деньги «по копеечке». Ему такая система финансовых взаимоотношений кажется вполне нормальной, он не испытывает никакого психологического дискомфорта. Такому мужчине даже в голову может не прийти, насколько это унизительно для его супруги!

Поэтому первый шаг, который, на мой взгляд, стоит сделать женщине, оказавшейся в таком положении, – поговорить с супругом, спокойно и твердо объяснив ему, что такое положение вещей для нее категорически неприемлемо, и договориться, что с определенного момента она будет получать на ведение хозяйства и содержание ребенка энную сумму, расходовать которую она будет по собственному усмотрению.

Если это не поможет, то следующим шагом действительно может стать обращение в суд. То, что брак не расторгнут, не имеет значения: при взыскании средств на содержание гражданский закон не требует обязательного расторжения брака.

Здесь применима 179-я статья закона, которая гласит – обязанность родителей содержать детей в соответствии со своими силами и материальными возможностями. Поэтому женщине первым делом нужно сделать расчет – сколько денег в среднем в месяц ей требуется на ребенка, учитывая все расходы, так или иначе связанные с ребенком (в том числе питание, одежда, предметы гигиены, коммунальные и транспортные расходы, оплата медицинских, оздоровительных, развивающих и других услуг для удовлетворения потребностей ребенка).

А затем нужно подать иск в суд, описав ситуацию и приложив свои расчеты. Кстати, госпошлина в подобных случаях с истца не взимается.

Возможно, получив из суда копию искового заявления и требование дать пояснения, почему он не дает средства на содержание своего ребенка, послужит для супруга своего рода «холодным душем», который заставит его изменить свой взгляд как на взаимоотношения с супругой вообще, так и на финансовые отношения в семье в частности.