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Цена на электроэнергию в Латвии снова изменилась 0 5071

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Цена на электроэнергию в Латвии снова изменилась
ФОТО: Unsplash

На прошлой неделе рыночная цена электроэнергии в Латвии снизилась на 1% до 63,26 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Latvenergo".

В Литве рыночная цена электроэнергии выросла на 1% и, как и в Латвии, составила 63,26 евро за МВт-ч. В Эстонии цена на электроэнергию упала на 2% и составила 62,46 евро за МВт-ч.

Цена в системе "Nord Pool" снизилась на 15 % до 18,32 евро за МВт-ч.

В странах Балтии выработка ветровой энергии на прошлой неделе упала на 45 %, а солнечной - выросла на 13 %. Также увеличился приток воды в Даугаву, что привело к удвоению выработки на гидроэлектростанциях (ГЭС). Импорт электроэнергии в страны Балтии увеличился на 6 % по сравнению с предыдущей неделей. Между тем снижение цен на электроэнергию в странах Северной Европы было обусловлено главным образом увеличением на 16 % производства на ветряных электростанциях, пик которого пришелся на середину недели.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7108 гигаватт-часов (ГВт-ч), а производство электроэнергии - 7549 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4% и составило 450 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 8 % ниже, чем неделей ранее, и составило 112 ГВт-ч. В Эстонии потребление снизилось на 2 % до 133 ГВт-ч. Литва потребила 205 ГВт-ч, что на 4 % меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии снизилось на 4 %, всего было произведено 349 ГВт-ч. В Латвии производство электроэнергии увеличилось на 53 % по сравнению с предыдущей неделей и составило 92 ГВт-ч. В Эстонии производство снизилось на 21 % и составило 83 ГВт-ч. В то же время в Литве производство электроэнергии упало на 13 % до 174 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 82 % в Латвии, 63 % в Эстонии и 85 % в Литве. В целом страны Балтии произвели 77 % электроэнергии, потребленной в регионе.

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