Из-за дождей в Беларуси в Даугаве повысится уровень воды

Беларусь накрыли новые дожди, и осадки ожидаются также в ближайшие дни, поэтому на этой неделе уровень воды в Даугаве начнёт стремительно подниматься, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), за последние десять дней уровень воды в Даугаве у Екабпилса поднялся на один метр, а у Даугавпилса — на полтора метра.

Ожидаемое повышение уровня воды не создаст угрозы наводнений.

В большинстве рек Латвии уровень воды ниже, чем неделей ранее, но в некоторых реках в центральной и восточной частях страны он выше.

С установлением более сухой погоды уровень воды в ближайшие дни в основном будет снижаться, однако в отдельных реках на востоке страны он может ещё немного подняться, а наиболее заметное повышение ожидается в Даугаве.

Температура воды в реках, озёрах и море в основном составляет +10..+15 градусов.