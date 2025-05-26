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Из-за дождей в Беларуси в Даугаве повысится уровень воды 1 454

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Из-за дождей в Беларуси в Даугаве повысится уровень воды
ФОТО: LETA

Беларусь накрыли новые дожди, и осадки ожидаются также в ближайшие дни, поэтому на этой неделе уровень воды в Даугаве начнёт стремительно подниматься, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), за последние десять дней уровень воды в Даугаве у Екабпилса поднялся на один метр, а у Даугавпилса — на полтора метра.

Ожидаемое повышение уровня воды не создаст угрозы наводнений.

В большинстве рек Латвии уровень воды ниже, чем неделей ранее, но в некоторых реках в центральной и восточной частях страны он выше.

С установлением более сухой погоды уровень воды в ближайшие дни в основном будет снижаться, однако в отдельных реках на востоке страны он может ещё немного подняться, а наиболее заметное повышение ожидается в Даугаве.

Температура воды в реках, озёрах и море в основном составляет +10..+15 градусов.

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(1)
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    Aleks
    26-го мая

    Где заявление латвийского МИДа с осуждением режима Белоруссии,который не только,оказывается?! поставляет в Латвию мигрантов,но и хочет затопить Латвию?)))

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