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Из-за нехватки водителей в понедельник отменены семь рейсов в Адажи 0 516

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Из-за нехватки водителей в понедельник отменены семь рейсов в Адажи
ФОТО: LETA

Из-за нехватки водителей ООО «Liepājas sabiedriskais autobuss» в понедельник отменило в общей сложности семь автобусных рейсов в направлении Адажи, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции, пишет ЛЕТА.

Были отменены следующие рейсы компании «Latvijas sabiedriskais autobuss»: рейс по маршруту Центр Адажи — Гаркалне — Адажи — Рига, запланированный на 5:55; рейс по маршруту Центр Адажи — Кадага — Адажи — Рига (6:00); а также рейс Рига — Адажи — Кадага (7:15).

Также отменены рейсы Рига — Адажи — Кадага — Адажи (7:40), Кадага — Адажи — Рига (8:30), Центр Адажи — Подниеки — Гаркалне — Алдери — Адажи — Рига (15:00) и рейс Рига — Адажи — Кадага — Другой межапарк (16:35).

Ранее ЛЕТА сообщала, что в 2023 году «Latvijas sabiedriskais autobuss» работал с оборотом в 11,994 миллиона евро, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем году, однако прибыль компании выросла в три раза — до 30 752 евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.

Компания «Latvijas sabiedriskais autobuss» зарегистрирована в 1996 году, её уставной капитал составляет 696 069 евро. Владельцем является зарегистрированная на Мальте компания «Bus Group», конечным бенефициаром которой указан Виталий Комар.

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