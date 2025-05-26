Когда наступит лето? Синоптики рассказали, что нас ждет на этой неделе

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет соответствовать климатической норме, осадков станет меньше, однако в Латгале сохранится более дождливая погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), предыдущие четыре недели были прохладнее нормы, то есть средней температуры за период 1991–2020 годов. В то же время средняя температура воздуха в предстоящую неделю ожидается близкой к норме.

Максимальная температура воздуха в первой половине недели составит +17..+22 градуса, в среду станет ещё на градус теплее, но местами на побережье и под дождевыми облаками на востоке страны температура останется ниже.

Начиная с четверга, ожидается немного более прохладная погода — в большинстве регионов температура не превысит +20 градусов. Заморозков не ожидается, температура воздуха по ночам в основном не опустится ниже +5..+10 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, в Латгале чаще будут наблюдаться обширные зоны осадков.

Как уже сообщалось, уровень воды в большинстве рек Латвии ниже, чем неделей ранее, однако в некоторых реках в центральной и восточной части страны он выше. В условиях более сухой погоды в ближайшие дни уровень воды в основном будет снижаться, за исключением отдельных рек на востоке, где он может немного повыситься. Более заметное повышение уровня ожидается в Даугаве.