Невероятно: 53-миллионный тендер на питание в школах Риги разыграли по жребию

53 миллиона евро были распределены с помощью жребия, и удача досталась литовской компании. Муниципалитет объясняет, что все предложения были одинаково хороши, поэтому в исключительном порядке была применена лотерея. Результаты конкурса обжалованы в Бюро по надзору за закупками.

В тендере на организацию питания в школах и детских садах Риги на сумму 53 миллиона евро (52,97 млн) участвовали семь претендентов. Условия допуска позволяли создавать объединения компаний, в которые входили даже фирмы, не связанные с питанием.

В отличие от предыдущих конкурсов, в этом не требовалось предоставлять особо качественные продукты, не изучались в деталях предыдущие договоры претендентов или их конечные бенефициары. Из-за сниженных требований все участники получили одинаковое количество баллов, поэтому победителя пришлось определять с помощью редко применяемого метода — жребия.

Заместитель руководителя Управления закупок Центральной администрации Рижской думы Вита Мейере пояснила:

"Это и для нас впервые — для самоуправления, что мы проводим жребий. Он был предусмотрен и в условиях конкурса. Жребий не запрещён ни Бюро по надзору за закупками, ни судебной практикой. Я предполагаю, что все претенденты со временем научились на прошлых конкурсах, заключили договоры с другими поставщиками, поэтому у всех оказалось одинаковое количество баллов. Мы как заказчики не могли это предвидеть".

Исполнительный директор Риги Янис Ланге добавил: "Интересно, что цена (не знаю, имею ли право говорить), но она оказалась настолько одинаковой, и все получили одинаковое количество баллов. Это, конечно, интересно".

Претендентов оценивали по критерию наиболее экономически выгодного предложения, где основную роль играла цена. Дополнительные баллы можно было получить за обеспечение определённых продуктов. В данном конкурсе баллы за продукты и цену оказались идентичны для всех. То, что подрядчики на питание в школах на ближайшие пять лет были определены случайным образом, стало неожиданностью даже для ответственных за школы депутатов Рижской думы.

"Во-первых, меня не информировали о такой процедуре. Зная коллег в департаменте (образования, культуры и спорта), я совершенно точно могу сказать, что в этом не было злого умысла. Коллеги старались быть максимально демократичными. Насколько это применимо в такой процедуре — я не уверена", - уверена председатель Комитета по вопросам образования, культуры и спорта Лайма Гейкина.

Предложение на тендер подало объединение компаний «Aleks un V, CNC». Им повезло вытянуть по жребию девять школ на общую сумму более 17 миллионов евро (17,67 млн), что составляет почти 40% от общей суммы.

По данным «Firmas.lv», ООО «Aleks un V» поровну принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову, компания обеспечивает питание в нескольких больницах и тюрьмах. А ООО «CNC» поровну принадлежит «Aleks un V» и ООО «Concord Service Group», владельцем которого является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.

В апреле прошлого года самоуправление Адажского края разорвало с его компанией договор на питание в Царникавской основной школе. В письме самоуправления передаче указано, что компания нарушила ряд требований — не установила оборудование вовремя, не обеспечила соответствующее меню, происхождение поставленных продуктов не соответствовало заявленному, и самоуправление утратило доверие к добросовестному исполнению условий договора.

12 апреля 2024 года комиссия по закупкам Адажского края приняла решение не продлевать договор с ООО «Concord Service Group» (регистр. № 40003375103) согласно пункту 1.5 договора, поскольку исполнитель не выполнял требования договора и его технической спецификации. Были составлены акты и претензии, и в итоге самоуправление утратило доверие к исполнителю.

15 апреля 2024 года самоуправление отправило «Concord Service Group» письмо о расторжении договора.

На новом конкурсе, объявленном в мае прошлого года, объединение компаний «Aleks un V un Concord Service Group CNC» подало заявку на участие в тендере на питание в Адажской средней школе, но было исключено из конкурса из-за негативного опыта в Царникавской школе. Бюро по надзору за закупками признало действия самоуправления законными.

В рамках рижского тендера стоимостью 53 миллиона евро претендентов не оценивали по прошлому опыту. Достаточно было положительного отзыва от любого учреждения с не менее чем 300 получателями услуг питания и отсутствия налоговых долгов или начатой процедуры неплатёжеспособности.

Заместитель руководителя Управления закупок Центральной администрации Рижской думы Вита Мейере отметила:

"Не было претендентов, которые не выполнили бы квалификационные требования. У комиссии не было информации о сомнительной репутации кого-либо из претендентов."

Победитель тендера отказался от интервью. В письменных ответах уполномоченное лицо объединения «Aleks un V CNC» Ингрида Жемайтайтене указала, что они удовлетворены результатами. Как и остальные претенденты с одинаковыми баллами, они участвовали в жребии, полагаясь на удачу. Комментировать ситуацию в Царникавской школе она отказалась.

Результаты тендера обжаловали несколько фирм, участвовавших в жребии (ООО «Fristar», ООО «Baltic Restaurants Latvia», ООО «ŽAKS 2»). Компания ООО «Baltic Restaurants Latvia» жалуется также на недостаточную информированность со стороны закупочной комиссии.

"Нам известно, что все предложения были одинаково хороши, но в этом у нас есть сомнения (…) Мы готовим обращение в Бюро по надзору за закупками. Мы недовольны такими результатами. К сожалению, нам не дали возможности ознакомиться с детальными протоколами", - заявилачлен правления ООО «Baltic Restaurants Latvia» Анита Глейзде.

Юрист ООО «Baltic Restaurants Latvia» Мартиньш Дамберг добавил: "Проблема не в том, что мы получили только одно учебное заведение, а в том, что невозможно нормализовать жребий как способ выбора экономически выгоднейшего предложения в публичной закупке, где в конце концов распределяются 53 миллиона!"

В начале года СМИ получили анонимное письмо, в котором указывалось на возможный сговор трёх компаний в школьных тендерах на питание. Компании якобы искусственно делили рынок, получая дополнительные баллы за овощи с сертификатом «Зелёная ложка». Возможно, в ответ на это требование в текущем рижском конкурсе было исключено.

На вопрос, не была ли процедура слишком упрощённой, Янис Ланге ответил: "Мы анализировали рыночную ситуацию. Часто Рижскую думу упрекают в недостаточной конкуренции. Нужно было работать над тем, чтобы число потенциальных претендентов было как можно больше."

Результаты жребия вызвали опасения, что некоторые школы не смогут обеспечить питание участникам грядущего Латвийского праздника песни и танца. Например, 89-я средняя школа Риги, где раньше работала компания «Baltic Restaurants».

"Эта школа уже дважды кормила участников праздника. Всё оборудование принадлежит Baltic Restaurants Latvia. Когда мы уедем, останутся пустые стены", - пояснила руководитель подразделения ООО «Baltic Restaurants Latvia» Екатерина Романова.

Исполнительный директор Риги отрицает риски. Даже если Бюро по надзору за закупками разрешит заключение договоров, новые подрядчики начнут работу с 1 августа, а питание участников праздника обеспечат прежние поставщики.

Бюро по надзору за закупками должно рассмотреть жалобы в течение месяца.

Оценить правомерность конкурса исполнительному директору Риги поручил председатель думы.