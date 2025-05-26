На Латвию движется волна жары с юга Европы

В нашем регионе начинаются значительные изменения атмосферной циркуляции, сообщил модератор прогноза погоды Мартин Бергштейн в своем телеграмм канале MeteoLatvia. Уже в начале июня они могут принести с собой первую по-настоящему летнюю волну жары.

На данный момент приток холодного арктического воздуха прекратился, но и по-настоящему тёплый воздух ещё не поступил — воздушные массы прогреваются на месте.

Это особенно заметно сегодня (и в ближайшие дни): при солнечной погоде воздух прогреется до +19…+22°C, а с каждой последующей ночью минимальная температура будет повышаться на один градус. Заморозки в Латвии больше не ожидаются.

В начале июня ситуация может ещё больше измениться в сторону летнего тепла — появляются первые сигналы о быстром распространении антициклона с юга Европы на север. Это может принести в наш регион очень тёплый, даже жаркий воздух. Более точная информация ожидается на неделе.