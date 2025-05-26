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Началось строительства велодорожки Рига-Улброка 1 665

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Началось строительства велодорожки Рига-Улброка

Началось строительство регионального и городского велосипедного маршрута Рига-Улброка, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Новая велосипедная инфраструктура будет построена на участке от моста Августа Деглава до круговой развязки улиц Деглава и Лубанас, ее общая протяженность составит 5,9 километра. В рамках проекта будет создано разделенное дорожное пространство для пешеходов и транспортных средств. Строительные работы планируется завершить в строительный сезон 2026 года.

Новая велосипедная инфраструктура соединится с существующей рижской инфраструктурой Риги, обеспечивая доступ к центру города для жителей микрорайонов Пурвциемс и Дрейлини.

Новая велоинфраструктура будет построена на участке улицы Деглава от Деглавского моста до улицы Ницгалес, на участке улицы Ницгалес от улицы Деглава до улицы категории D, на участке улицы категории D от улицы Ницгалес до улицы Илукстес, на участке улицы Илукстес от улицы категории D до улицы Деглава и на участке улицы Деглава от улицы Илукстес до улицы Андрея Сахарова. Существующая велосипедная инфраструктура будет обновлена на участке улицы Деглава от улицы Сахарова до улицы Лубанас и на кольце улицы Лубанас до существующей велодорожки на шоссе P4.

На всем протяжении будут построены широкий тротуар и велосипедная дорожка, которые в одних местах будут примыкать друг к другу, а в других будут отделены зелеными насаждениями.

Проект также предусматривает работы по благоустройству и озеленению, максимально сохраняя существующее зеленое пространство.

Работы выполнит ООО Tilts", общая сумма договора составляет 7,7 миллиона евро.

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#велодорожки
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(1)
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    Aleks
    26-го мая

    По велодорожкам мы почти Нидерланды,по остальным вопросам -Сомали или Габон. Правда,велосипедистов не густо,судя по тому ,что велосипед стоит как подержанная машина.. Но где то отмечено,что мы не в заднице ЕС,а где то рядом с нидерландцами)))

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