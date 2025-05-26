Нас ждет снижение цен на продукты? Торговцы согласились подписать меморандум!

Будем считать, что власть добилась своего или точнее - близка к намеченной цели. Сегодня министерство экономики сообщило, что представители торговой отрасли - ассоциация торговцев продовольствием, центральный союз молочников, федерация продовольственных предприятий, совет по сотрудничеству сельхозорганизаций и другие неправительственные организации, представляющие производителей продуктов питания и предпринимателей, - согласились подписать меморандум. От министерства экономики завтра меморандум подпишет и глава этого ведомства Виктор Валайнис. Речь идет о документе, в котором представители торговли берут на себя обязательства снизить цены на отдельные базовые продукты питания и способствовать расширению ассортимента местных продуктов питания.

Подписание меморандума, как заявляли в правительстве и в Сейме, предотвратит рассмотрение по существу жестких поправок в закон, запрещающих завышать наценки на отечественные продукты. Поправки также "вмешиваются" в договорные отношения между торговцами и поставщиками. Рассмотрение поправок было запланировано на среду, но теперь, видимо, не состоится, поскольку торговцы приняли условия министерства.