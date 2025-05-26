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Нас ждет снижение цен на продукты? Торговцы согласились подписать меморандум! 5 824

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Нас ждет снижение цен на продукты? Торговцы согласились подписать меморандум!

Сенсация случится за сутки до рассмотрения в Сейме жестких поправок в отношении торговых сетей.

Будем считать, что власть добилась своего или точнее - близка к намеченной цели. Сегодня министерство экономики сообщило, что представители торговой отрасли - ассоциация торговцев продовольствием, центральный союз молочников, федерация продовольственных предприятий, совет по сотрудничеству сельхозорганизаций и другие неправительственные организации, представляющие производителей продуктов питания и предпринимателей, - согласились подписать меморандум. От министерства экономики завтра меморандум подпишет и глава этого ведомства Виктор Валайнис. Речь идет о документе, в котором представители торговли берут на себя обязательства снизить цены на отдельные базовые продукты питания и способствовать расширению ассортимента местных продуктов питания.

Подписание меморандума, как заявляли в правительстве и в Сейме, предотвратит рассмотрение по существу жестких поправок в закон, запрещающих завышать наценки на отечественные продукты. Поправки также "вмешиваются" в договорные отношения между торговцами и поставщиками. Рассмотрение поправок было запланировано на среду, но теперь, видимо, не состоится, поскольку торговцы приняли условия министерства.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(5)
  • Лк
    Летучий корабль
    26-го мая

    Болтология. Не верю.

    8
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    26-го мая

    Если где-то чего-то убудет, то где-то чего-то прибудет. Не мытьём так катаньем. Но слово-то какое красивое: "меморандум", прям бальзам на раны.

    5
    2
  • A
    Anim
    26-го мая

    Меморандум не несёт никаких юридических обязательств.

    Сколько ещё будете дурить собственный народ, дармоеды?

    13
    0
  • A
    Aleks
    26-го мая

    А если торговцы нарушат меморандум-то что? Расстрел,стройки народного хозяйства,тюрьма,Сибирь?Пардон,навеяло.))

    9
    1
  • Д
    Дед
    26-го мая

    Ню-ню! Свежо предание, да верится с трудом.

    16
    1
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