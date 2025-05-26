Плохая новость для больных онкологией: пропали деньги выделенные на лечебный онкоцентр в Риге

Реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) угрожает срыв, поскольку на её реализацию не хватает средств, сообщает ЛТВ.

Пока в ЛОЦ продолжается ремонт, поступила информация, что Министерство здравоохранения планирует масштабные перераспределения средств — предполагается отобрать ранее выделенное финансирование у Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), в рамках которой строится новый центр онкологии.

Деньгами на ЛОЦ планируют заткнуть другую дыру в здравоохранении – достроить корпус "A2" в Клинической университетской больнице имени Страдиня (PSKUS).

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери оправдывается: чтобы не потерять европейское финансирование, необходимо наконец завершить затянувшееся строительство корпуса "A2" PSKUS.

По его словам, на это потребовалось больше средств, чем изначально предполагали чиновники от медицины.

"Эти деньги нужно вернуть PSKUS, потому что необходимо завершить корпус "A2"… ...Те деньги RAKUS, которые сейчас перераспределяются — это средства PSKUS. Это не имеет никакого отношения к ЛОЦ", — утверждает министр здравоохранения.

Объединение пациентов "Onkoalianse" планирует начать сбор подписей на портале "Manabalss", чтобы добиться реконструкции Онкологического центра, а на следующей неделе собирается провести пикет у здания Кабинета министров.