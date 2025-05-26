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С июля всем электросамокатам понадобится полис OCTA. Сколько это будет стоить? 2 928

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
С июля всем электросамокатам понадобится полис OCTA. Сколько это будет стоить?

Согласно последним решениям и директивам Европейского Союза, с 1 июля всем электрическим самокатам в Латвии потребуется обязательный полис OCTA, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Как признал в интервью TV3 член правления Латвийского бюро автостраховщиков Юрис Стенгревиц, этот шаг сделан для того, чтобы обеспечить единый подход в страховании транспортных средств, так как самокаты приравниваются к другим механическим транспортным средствам.

Владельцам самокатов больше не придётся искать специальные схемы страхования — всё будет происходить так же, как и с автомобилями.

«Они будут зарегистрированы, и, соответственно, страхование будет доступно как онлайн, так и очно», — поясняет Стенгревиц.

Уже в прошлом году вступило в силу требование регистрировать электросамокаты в CSDD, и страховые компании в настоящее время адаптируют свои системы, чтобы уже к концу июня начать выдавать первые полисы.

Точная информация о стоимости полиса OCTA пока отсутствует, однако, как поясняет Стенгревиц, изначально цена может быть немного выше.

«У страховщиков не хватает статистики по авариям с участием самокатов, поэтому риски оцениваются с осторожностью», — отмечает он.

Однако по мере роста конкуренции на рынке стоимость может снизиться. Также будет важно, используется ли самокат в частном порядке или сдаётся в аренду — у этих категорий транспортных средств разный риск-профиль.

Стенгревиц подчёркивает, что использование самоката без страхования может иметь серьёзные последствия. Если произойдёт несчастный случай, а страховки не будет, убытки сначала покрываются из Гарантийного фонда, но затем выплаченная сумма взыскивается с виновника.

«Это может быть особенно тяжело, если пострадавший станет инвалидом — такие расходы могут продолжаться десятилетиями», — предупреждает он.

Хотя механизм контроля пока не до конца ясен, законом предусмотрено, что за это будет отвечать Государственная полиция.

«Сложно представить, что кто-то будет стоять на тротуаре и проверять полис OCTA у каждого самокатчика, но проверки, скорее всего, будут», — считает Стенгревиц.

Он добавляет, что самое главное — понять: страхование — это не только обязанность, но и защита самого пользователя от тяжёлых финансовых последствий.

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#страхование #электросамокат
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Оставить комментарий

(2)
  • AE
    Al Ekses
    26-го мая

    Владельцам самокатов больше не придётся искать специальные схемы страхования — всё будет происходить так же, как и с автомобилями.

    Всё понятно, это будет сделано для моего же удобства, так же как и перевод обучения на латышский язык. Палдиес юмс!

    15
    1
  • Д
    Дед
    26-го мая

    Латышам нравится эта страна!

    31
    4

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