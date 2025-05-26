В Пардаугаве на дорогах введут временные изменения в организации движения

С 26 по 29 мая на отдельных улицах Пардаугавы в Риге будет запрещена остановка и стоянка, чтобы повысить качество выполнения работ по обслуживанию улиц, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В этот период будет запрещено останавливаться и парковаться на улице Эдуарда Смилгя — от улицы Бариню до улицы Стразду, по нечётной стороне; на участке улицы Засулаука — от улицы Волгунтес до улицы Юркалнес, по чётной стороне; на улице Бульлю — от улицы Лилияс до улицы Саулгожу, по чётной стороне.

Запрет также будет действовать по чётной стороне проспекта Курземес — от улицы Юрмалас гатве до улицы Золитудес. Он будет охватывать весь длинный изгиб, включая специально оборудованные парковочные карманы.

Муниципалитет призывает водителей соблюдать временные дорожные знаки с запретами на остановку и стоянку, чтобы уличная техника могла убрать накопившуюся за зиму пыль и песок.

Ограничения в движении будут краткосрочными и будут сняты сразу после завершения уборки песка.