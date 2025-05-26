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Во второй половине воздух прогреется до +22 градусов 0 544

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Во второй половине воздух прогреется до +22 градусов
ФОТО: LETA

В понедельник после полудня температура воздуха в Латвии повысится до +17..+22 градусов, однако на востоке страны и местами на побережье максимальная температура составит +12..+15 градусов, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют дожди в Латгале, части Селии и на востоке Видземе, а также в Курземе, куда с запада подойдут дождевые облака.

Ожидается слабый ветер, в Курземе — слабый/умеренный южного направления, который сменится западным.

В Риге небо будет частично покрыто облаками, осадков не ожидается, сохранится слабый ветер. Воздух прогреется до +21 градуса, прохладнее будет вблизи моря.

Погодные условия определяет область пониженного давления.

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