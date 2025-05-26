За долг в 6 евро — к коллектору? В Латвии это уже обыденность

В редакцию портала LA.LV обратилась читательница, которая рассказала, что не заметила, как после смены жилья у неё осталась задолженность по электричеству. Через пару месяцев она уже получила уведомление от коллекторов, пишет портал Grani.

Первоначальный долг в 6 евро вырос до 20 евро. Женщина недоумевает: разве компания не обязана сначала предупредить клиента?

«В декабре прошлого года я случайно осталась должна 6 евро компании Enefit за электричество — из-за смены владельца недвижимости. Я этого не заметила и жила дальше. А в апреле мне пришло письмо, SMS и звонок от коллекторов — теперь я должна 21,90 евро. Хотя сумма небольшая, я всегда аккуратно плачу по счетам, и сразу оплатила. Но остался осадок. Разве за 6 евро сразу передают долг коллекторам?»

Что говорит Enefit

Компания уверяет, что ничего не нарушила. Как пояснила представитель Enefit Элза Рудзите, привлечение внешней службы взыскания — крайняя мера, применяемая только если исчерпаны все другие способы. По нормативам, потребителю сначала отправляется напоминание и только через 60 дней долг передаётся взыскателям. В случае этой читательницы также были отправлены напоминания по e-mail и SMS.

Можно передать долг даже в 1 цент?

Да, подтверждает председатель Ассоциации внесудебного взыскания долгов Янис Лукашевскис. В законе нет нижнего порога суммы, которая подлежит передаче коллекторам. Однако на практике такие долги ниже 5 евро обычно не передаются.

Это неэтично?

По словам Лукашевскиса, такая практика не нарушает ни законы, ни этику: «Сама передача долга не ухудшает положение клиента. Более того, коллекторы порой предлагают более выгодные условия оплаты». Расходы на взыскание, по его словам, логичны: письма, звонки, системы учёта — всё это требует ресурсов.

Новая тенденция?

Нет, эта практика существует давно. Работать с клиентами-должниками самостоятельно — дорого, и многие компании используют аутсорсинг, чтобы не создавать для этого отдельный отдел.

Лукашевскис подчеркивает, что внесудебное взыскание долгов — прозрачная и строго регулируемая отрасль. Все коллекторы обязаны иметь лицензии, а их деятельность контролирует Центр защиты прав потребителей. Клиентам не стоит бояться общения с взыскателями — наоборот, важно выйти на связь и попытаться договориться.