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Цены, стой, раз–два! В Сейме придушили латвийские супермаркеты, те – огрызаются 2 2463

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Цены, стой, раз–два! В Сейме придушили латвийские супермаркеты, те – огрызаются
ФОТО: dreamstime

Что верно, то верно — в продуктовый магазин последнее время страшно зайти, так цены скачут.

Вот какой–нибудь плавленый сырок низшей стоимостной категории — раз, и на 20 центов подорожал, вылетев из и без того скукоживающейся категории "дешевле евро". А это, на секундочку, плюс 20% к цене, которые тоже идут в зачет годовой инфляции.

В итоге продуктовая инфляция достала даже парламентариев.

Почему они не любят местное

Политические установки на то, что дальше так жить нельзя, высказывал уже ранее министр экономики Викторс Валайнис (Союз зеленых и крестьян), а на минувшей неделе Комиссия по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде под председательством Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), рассматривала поправки к Закону о запрете нечестной торговой практики.

Данный акт был принят в 2021 году, а теперь его отредактировали в смысле 700–еврового штрафа для розничных торговцев за "несправедливые и необоснованные или односторонние санкции" в отношении сельскохозяйственных производителей, которые допустили отступление от графиков и объемов поставок менее чем на 30 дней и 10%.°

Совет по конкуренции (СК) регулярно проводит мониторинг таких товарных групп, как яйцо, рыба, молоко, мясо, зерно и хлеб. Отслеживаются и т. н. приватные бренды, то есть производимые для соответственной сети супермаркетов.

"При надзоре за рынком установлено, — отмечается в аннотации к законопроекту, — что периодически треть от обозреваемых… розничных торговцев применяет различное отношение при образовании наценки на товары национального происхождения, по сравнению с товарами иностранного происхождения. Несмотря на то, что сами покупатели (розничные торговцы) указывают, что наценка не образуется на товары в зависимости от государства их происхождения, при осуществляемом СК надзоре за рынком констатировано, что у 50% обозреваемых сельскохозяйственных и продовольственных товаров наценка была выше именно у товаров национального происхождения".

Учет и контроль

В качестве нечестной торговой практики буквой закона теперь будут определяться также: различные рекламные расценки, разные логистические затраты. Разумеется, "запрет применять существенно различные условия сотрудничества и торговли распространяется на сопоставимые сделки".

Для того, чтобы контракт был признан таковым, он должен соответствовать:

  • Сфере деятельности

  • Объему и ассортименту поставки

  • Способу и регулярности поставки (еженедельная, месячная или сезонная; на центральный склад или в каждый мазазин)

  • Особенностям и качеству продукта, сегментации рынка (уровню качества, сертификации — например, биологического хозяйства).

Всю эту документацию еще предстоит создать СК в виде "направляющих линий, чтобы облегчить участникам рынка применение норм". Ну, легче после такого станет работать или сложней — вопрос довольно спорный… Так или иначе, целый ряд должностных лиц теперь займется:

  • Идентификацией сравнимых сделок (сюда входят качество, сертификация, особенности, объемы, частотность, способ поставок, логистические затраты)

  • Сбором и анализом фактов (договоры, счета, логистические затраты и рекламные расценки)

  • Проверка объективности (эффективность поставок, качество продукта, специфика рыночного спроса)

  • Оценка различного отношения. Если последнее не будет объясняться объективными причинами, то станет рассматриваться как нарушение — и тогда заработает штрафной счетчик.

Фактор страха

В 2024 году Совет по конкуренции опросил 79 компаний–поставщиков сельскохозяйственной и продовольственной продукции, 89% из коих является участниками всевозможных отраслевых ассоциаций, конфедераций и камер. Однако 47% производственников признали, что "не чувствуют себя защищенными от нечестной торговой практики, осуществляемой закупщиками".

В аннотации к законопроекту, подготовленному Министерством экономики и завизированном лично В.Валайнисом, черным по белому написано: "Есть основания усматривать, что поставщикам присущ "фактор страха"…

Подумать только — мы на третьем десятилетии членства в Евросоюзе (на директивы коего постоянно ссылаются авторы документа), а нравы тут как — в девяностые!

Поэтому министерские чиновники и выступили с инициативой "осуществления дополнительных превентивных мероприятий". То есть кошмарить будут оптовую и розничную торговлю, а она уже, вестимо, переложит издержки на потребителей.

Стоит ли после того удивляться, что священная война с наценками, объявленная В. Валайнисом, приводит к противоположным результатам?

Супермаркеты огрызаются

А вот и реакция крупняка, также зафиксированная в аннотации:

"Дополнительно была получена обратная связь от одной из крупнейших торговых сетей Латвии, которая указала, что предложение Законопроекта о введении нормы неравноправного отношений и недискриминации несовместимо со свободной конкуренцией и интересом потребителей к доступной цене, свое мнение обосновав следующими аргументами:

  • Ограничивается интерес производителей проводить инвестиции в новые и/или инновационные продукты, а также интерес торговцев способствовать закупке новых, инновационных продуктов. Регулирование цен — грубое вмешательство в право частных лиц на собственность, которое предусмотрено 105–й статьей Сатверсме и допустимо только в том случае, если рассматриваемо как соразмерное.

  • Торговцы могут увеличивать наценки на товары, у которых они в данный момент ниже (а не уменьшать их на какие–то определенные товары), ибо на данный момент к существенной части товаров первой необходимости применяется минимальная наценка, чем обеспечивается низкая цена для потребителей, не покрывающая себестоимости.

  • Выдвигаемое предложение практически сравнимо с предусмотренным в 102–й статье Договора о деятельности Европейского союза запрете злонамеренно использовать доминирующее положение. Разработанное СК предложение фактически исключает необходимость констатировать доминирующее положение и как субъект регулирования признает любого осуществляющего хозяйственную деятельность, закупающего продовольственные и сельскохозяйственные продукты и у которого нетто–оборот последнего финансового года превышает 2 000 000 евро".

В общем, все понятно — супермаркеты зашли с козырей, ну а если правительство пойдет на принцип, то все перейдет в плоскость Конституционного суда. Самый же дешевый плавленый сыр к тому времени, думаю, обойдется покупателю уже в два евро.

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Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(2)
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Только конкуренция и лоббирование малых магазинчиков снизит розничные цены. А малые магазины уничтожило государство.

    18
    1
  • A
    Aleks
    27-го мая

    Пчелы против меда....))Обслуга капиталистов хочет лишить их денег...Смешно...если б не было б так грустно при походе в магазин

    84
    4

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