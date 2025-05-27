Май этого года в Риге и Мадоне — второй самый дождливый с 1945 года

Май этого года стал вторым самым дождливым маем с 1945 года в Риге и Мадоне, а на нескольких других метеостанциях — третьим по влажности, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В столице наибольшее количество осадков в мае было зафиксировано в 1983 году — 124 миллиметра. В этом году к 25 мая в Риге выпало 107 миллиметров осадков.

В Мадоне в этом месяце уже зафиксировано почти 150 миллиметров осадков — это самый высокий показатель в стране. Однако в мае 2021 года в Мадоне выпало ещё на несколько миллиметров больше. Согласно прогнозам, до конца месяца в Мадоне может быть побит рекорд 2021 года.

В Дагде, Калнциемсе, Резекне и Сили Ливанского края май этого года стал третьим самым дождливым с 1945 года.

В среднем по Латвии количество осадков с 1 по 25 мая составило 74,3 миллиметра, что может сделать этот месяц 10–14-м по влажности за всю историю наблюдений. Самым дождливым маем был май 1928 года — тогда среднее количество осадков по стране достигло 117 миллиметров. На втором месте — май 1926 года со 100 миллиметрами, а третьим стал май 1944 года — тогда выпало в среднем 95 миллиметров осадков.

По прогнозу ЛЦОСГМ, во второй половине текущей недели снова ожидаются дожди. В восточной части страны садоводам и фермерам следует учитывать возможные ущербы.