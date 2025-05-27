Baltijas balss logotype

Май этого года в Риге и Мадоне — второй самый дождливый с 1945 года 0 293

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Май этого года в Риге и Мадоне — второй самый дождливый с 1945 года
ФОТО: LETA

Май этого года стал вторым самым дождливым маем с 1945 года в Риге и Мадоне, а на нескольких других метеостанциях — третьим по влажности, свидетельствуют обобщённые данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В столице наибольшее количество осадков в мае было зафиксировано в 1983 году — 124 миллиметра. В этом году к 25 мая в Риге выпало 107 миллиметров осадков.

В Мадоне в этом месяце уже зафиксировано почти 150 миллиметров осадков — это самый высокий показатель в стране. Однако в мае 2021 года в Мадоне выпало ещё на несколько миллиметров больше. Согласно прогнозам, до конца месяца в Мадоне может быть побит рекорд 2021 года.

В Дагде, Калнциемсе, Резекне и Сили Ливанского края май этого года стал третьим самым дождливым с 1945 года.

В среднем по Латвии количество осадков с 1 по 25 мая составило 74,3 миллиметра, что может сделать этот месяц 10–14-м по влажности за всю историю наблюдений. Самым дождливым маем был май 1928 года — тогда среднее количество осадков по стране достигло 117 миллиметров. На втором месте — май 1926 года со 100 миллиметрами, а третьим стал май 1944 года — тогда выпало в среднем 95 миллиметров осадков.

По прогнозу ЛЦОСГМ, во второй половине текущей недели снова ожидаются дожди. В восточной части страны садоводам и фермерам следует учитывать возможные ущербы.

Читайте нас также:
#погода
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 674
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1270
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2396
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 295

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 136
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 192
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 220
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 481
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 273
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 171
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 136
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 192
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 220

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео