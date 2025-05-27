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Погодные условия определяет отрог антициклона 0 464

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Погодные условия определяет отрог антициклона
ФОТО: LETA

Во вторник во второй половине дня температура воздуха в Латвии поднимется до +17..+22 градусов, лишь местами на побережье она не превысит +15 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Погода будет преимущественно солнечной, больше облаков сохранится в Латгале, осадки не ожидаются.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе также прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

В Риге дождя не будет, и лишь время от времени солнце закроют облака, будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +21 градуса, на побережье температура будет на несколько градусов ниже.

Погодные условия определяет отрог антициклона.

Отрог антициклона - это вытянутая, обособленная часть антициклона с хорошо выраженной осью. Он может иметь отдельный, но более слабый центр высокого давления. Отроги антициклонов часто связаны с хорошей погодой, такой как малооблачность и низкая влажность.

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