В Юрмале в субботу состоится Праздник курорта

В субботу, 31 мая, в Юрмале пройдёт мероприятие, посвящённое началу лета, – Праздник курорта, который состоится уже в 56-й раз6 сообщает самоуправление.

Начало лета будет отмечено насыщенной программой мероприятий с 12:00 до полуночи в центральной части города – в Майори и Дзинтари. Кульминацией вечера на пляже Майори станет авиашоу над морем, а на главной сцене состоится праздничный концерт с участием латвийского рок-музыканта Иво Фоминса, хип-хоп группы «Singapūras Satīns» и музыкального коллектива «Dagamba».

В этом году Праздник курорта в Юрмале будет воплощён в формате «Открыток из Юрмалы», которые в различных событиях и на разных площадках расскажут о природе, истории и культуре Юрмалы, придавая им налёт времени. Тематика праздника «Открытки из Юрмалы» вдохновлена перепиской юбиляров этого года – Райниса и Аспазии, которым исполнилось бы 160 лет.

На улице Йомас и в саду Хорна

Пешеходная улица Йомас с 12:00 до 22:00 превратится в музыкальную улицу «Ритмы Йомас» с диджейскими сценами, где будут звучать ритмы различных музыкальных жанров. На улице Йомас будет работать фотостудия и мастерская моды пляжа Юрмалы, пройдут пенные вечеринки и занятие «Делаю гимнастику! Не работаю!», вдохновлённое Райнисом. В пленэре «Почтовая станция Аспазии» можно будет создать и отправить открытку с Праздника курорта.

В саду Хорна в образовательном городке «Учись в Юрмале!» можно будет встретиться с представителями учебных заведений Юрмалы, ознакомиться с предлагаемыми образовательными программами и возможностями, а также принять участие в творческих, познавательных и спортивных мероприятиях. На сцене под открытым небом в саду Хорна с музыкальными выступлениями зрителей поздравят творческие коллективы Юрмалы, а также выступит певица инди-попа Элизабете Гайле.

Мероприятия в Майори

На пляже Майори с 12:00 гостей будет ждать Студия песочной живописи – на песке создадут поэзию и скульптуры любимых кошек Аспазии.

На парковке Майори, в начале улицы Йомас, до 22:00 будет работать зона уличных кафе, где посетители смогут насладиться угощениями стрит-фуда. Семьи с детьми смогут попробовать силы в мини-гольфе и гребле, поучаствовать в большом турнире по настольным играм, встретиться с пожарными и испытать весёлые сюрпризы.

В День Праздника курорта в 13:00 и 16:00 Туристический информационный центр Юрмалы (ТИЦ) организует бесплатные экскурсии по центру Юрмалы. Сбор на экскурсию у ТИЦ (ул. Лиенес, 5).

Праздничный рынок, города-побратимы и баскетбол в Дзинтари

У концертного зала Дзинтари с 12:00 до 18:00 пройдёт базар современного дизайна «Kukū tirgus», где можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и местных производителей.

На улице Турайдас можно будет встретить представителей городов-побратимов Юрмалы и иностранных посольств, а также познакомиться с туристическими предложениями представленных стран и городов.

В зелёном и активном Дзинтарском лесопарке спортивные энтузиасты приглашаются поддержать участников чемпионата Юрмалы по баскетболу 3×3.

Праздничное шествие

Неотъемлемой частью Праздника курорта является шествие, которое в этом году, в честь 160-летия Райниса и Аспазии, тематически оформлено как «Открытки из Юрмалы».

Шествие начнётся в 15:00 от главной сцены на пляже Майори, проследует по улице Пилсону до улицы Йомас и далее по улице Йомас до улицы Турайдас, завершившись у пляжа Дзинтари.

Авиашоу, концерты и фейерверк

Вечернюю программу на пляже Майори откроют акробатические полёты и демонстрации высшего пилотажа. С главной сцены на пляже Майори прозвучит большой концерт с участием латвийского рок-музыканта Иво Фоминса, хип-хоп группы «Singapūras Satīns» и музыкального коллектива «Dagamba».

В завершение концерта начало лета будет ознаменовано световым и фейерверк-шоу под музыкальное сопровождение, а до полуночи танцевальную музыку будет исполнять диджей Карлис Килкутс.

Общественный транспорт, дополнительные рейсы

Для прибытия на праздничные мероприятия рекомендуется воспользоваться поездом. Чтобы вернуться домой после праздника, АО «Pasažieru vilciens» обеспечит дополнительный рейс по маршруту Дубулты–Рига с отправлением от станции Майори в 00:31. В сторону Тукумса по маршруту Рига–Тукумс II после полуночи отправится регулярный поезд в 00:16 от станции Майори.

С расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте www.vivi.lv.

В праздничный день городские автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня, предусмотрены дополнительные автобусные рейсы.