Владелец крупнейшего в Балтии газохранилища обязан уменьшить потребление газа

Правительство сегодня вплотную возьмется за AS Augstsprieguma tīkls (AST) — "независимый оператор системы передачи электроэнергии Латвии", в функции которого входят обеспечение работы линий высокого напряжения (от 110 киловольт), в том числе международных.

Но не одними только электрическими делами занимается государственное акционерное общество.

Приказано "не жать на газ"

AST является также владельцем 68,46% оператора системы передачи природного газа AS Conexus Baltic Grid. Тем самым гигантское газохранилище в Инчукалнсе, по сути, служит дочерним предприятием электрического предприятия.

Со всеми вытекающими последствиями — в т. ч. и выполнению обязательства к 2030 году обеспечить "полную энергонезависимость Латвии за доступные и конкурентоспособные цены энергоресурсов".

Одновременно с этим полагается "способствовать декарбонизации народного хозяйства, в т. ч. всеобщей электрификацией энергетики и промышленности…"

Следовательно, являясь выгодополучателем крупнейшего углеводородного хаба Балтии — нашего подземного резервуара, AST в то же самое время обязано уменьшать долю газа.

При этом предприятие связано нормами Энергетического закона: "Акции и принадлежащие ему объекты инфраструктуры передачи электроэнергии не отчуждаются или используются как кредитный залог или для обеспечения прочих обязательств".

Кто заплатит?

Ну а кто же поможет самому AST, если оно попадет в трудную финансовую ситуацию?

Не дай бог, конечно — но следует учитывать, что предприятие сие на 100% принадлежит государству в лице Министерства климата и энергетики (возглавляется Каспарсом Мелнисом из "Нового Единства"). Так что, случись чего — расплачиваться всем налогоплательщикам!

Тем временем, согласно данным Комиссии по регулированию общественных услуг, разрыв в этом году энергетических связей с РФ и РБ, обошелся в 40,74 миллиона евро. В основном это было покрыто из средств AST. Для домохозяйств же повышение в среднем — 30 центов в месяц.