Власти Риги боятся до выборов озвучивать планы ограничений на въезд в центр города бензиновых и дизельных авто

Лишь через два дня после выборов в самоуправления самоуправление Риги приоткроет тайну: где в городе будет ограничено передвижение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

До сих пор чаще всего упоминалось, что в Риге зона ограничения (запрета?) автомобилей с ДВС (или как ее называют в столичном самоуправлении «зона низких выбросов») может быть создана в так называемом железнодорожном кольце и в историческом центре Риги.

Департамент городского развития Рижского самоуправления совместно с ООО Ernst & Young Baltic лишь 9 июня доложит о конкретных планах по внедрению «зоны низких выбросов» в Риге, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской думы.

По официальной версии «зона низких выбросов» — это территория, на которой планируется сократить загрязнение окружающей среды путем изменения привычек передвижения населения.

Внедрение такой зоны помогает городам по всему миру сократить загрязнение, вызванное транспортом, способствовать более здоровому образу жизни и сделать городскую среду безопаснее, тише и доступнее для всех, утверждают в самоуправлении.

Как ранее сообщали в Комитете по жилью и окружающей среде Рижской думы, внедрение «зоны низких выбросов» в центре Риги планируется в 2027 году, однако пока модели, виды ограничений и сценарии реализации скрываются от рижан.

В комитете, впрочем, признали, что, скорее всего, «зона низких выбросов» будет создана в так называемом железнодорожном кольце и в историческом центре Риги.