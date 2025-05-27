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Жара наступает? Синоптики предрекли резкое потепление в Латвии 0 2495

Наша Латвия
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Жара наступает? Синоптики предрекли резкое потепление в Латвии
ФОТО: LETA

Погода порадует соскучившихся по теплу жителей Латвии.

В среду воздух в Латвии прогреется до +19...+23 градусов, только в Латгале и местами на побережье температура не превысит +14…+18 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, в Латгале будет пасмурно. Ночью на востоке возможен туман, температура воздуха составит +7…+12 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем воздух прогреется до +22...+23 градусов.

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