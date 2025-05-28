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1 июня во время веломарафона в Риге ограничат движение: где именно 1 1796

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
1 июня во время веломарафона в Риге ограничат движение: где именно

В воскресенье, 1 июня, во время веломарафона в Риге будут введены значительные ограничения дорожного движения, сообщили в Рижской думе.

Движение будет перекрыто на нескольких улицах столицы, а также на мостах через Даугаву. В период проведения мероприятия также ожидаются значительные изменения в маршрутах общественного транспорта, о которых самоуправление сообщит дополнительно.

С субботы, 31 мая, с 17:00 до 19.30 воскресенья будет закрыто движение транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Вантового моста, а также на параллельной улице со стороны Старой Риги между улицами Бискапа дате и Полю гате.

В воскресенье, 1 июня, с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на улицах Кугю, Триядибас, на Ранька дамбис и Баласта дамбис, а также на Вантовом мосту.

С 12:45 до 16:15 движение будет перекрыто на набережной 11 ноября, на набережной генерала Радзиня и на участке улицы Краста от Каменного моста до Южного моста.

С 12:45 до 16:30 будет закрыто движение по Южному мосту в направлении Пардаугавы — от съезда с улицы Краста до улицы Баускас. При этом на левой полосе будет обеспечено ограниченное движение транспорта.

С 13:00 до 17:00 движение будет перекрыто на участке улицы Баускас от кольца у Южного моста до улицы Мукусалас, на участке улицы Мукусалас от Баускас до Каменного моста, на кольце улицы Мукусалас под мостом Салу, в тоннеле Каменного моста, на улицах Кугю, Триядибас, на Ранька дамбис и Баласта дамбис, а также на Вантовом мосту.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги может ограничить или закрыть движение на маршрутах велогонки и при оборудовании трассы уже с 10:00 до 18:00.

Во время проведения мероприятия в нескольких местах города будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, а оставленные автомобили, при необходимости, будут перемещены в разрешенные для стоянки зоны.

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#ограничения #велосипедный спорт
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Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    Веломарафон со Всемирный день детей. Это вообще единственно приемлемая дата в году для веломарафона в Риге?! Какие же ещё подтверждения нужны чтобы понять что ни правительство Латвии, ни Рижская дума не рассматривают существование в будущем ни Латвии, ни Риги.

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