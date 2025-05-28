Быть или не быть дождю на выходных? У синоптиков есть ответ на этот вопрос

В середине недели на востоке Латвии пройдут сильные дожди, однако предстоящие выходные пройдут без значительных осадков, свидетельствуют обновлённые прогнозы погоды, пишет LETA.

С вечера среды до утра четверга во многих районах на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, местами сильные. А в четверг после полудня и вечером в восточной части страны начнут развиваться грозовые облака, местами возможны интенсивные ливни. В некоторых низинах на востоке возможны подтопления.

В четверг дождь прогнозируется во многих районах Латвии, в оставшиеся дни недели временами будет светить солнце, местами пройдут кратковременные дожди. В субботу порывы западного ветра усилятся до 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в ближайшие ночи опустится до +5..+14 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +13..+21 градуса.