Чемодан – вокзал – Огре: российскую колею переделают под европейских пассажиров

В рамках проекта – модернизация контактной подвески, устройство повышенных перронов на станциях Торнякалнс и Засулаукс, остановочных пунктах Депо, улучшение пассажирской инфраструктуры и, в зависимости от финансовых возможностей, строительство нового остановочного пункта Агенскалнс.

Все это обновление связано с проектом модернизации железной дороги под названием RIX–RCS–Ogre (аэропорт «Рига» – Центральный вокзал – Огре).

И чтобы у пассажиров появилась возможность пересаживаться с нынешних электричек на поезда «Рейл Балтика», еще требуется создать передаточный путь до станции Даугавкрасты, который запланирован для скоростной трассы.

То есть, как можно понять из объявления конкурса, в Ригу «Рейл Балтика» по меньшей мере на начальном этапе заходить не будет.

Ну хоть, может быть, платформы наконец поднимут до уровня пола вагона, чтобы пожилые пассажиры и мамочки с колясками все же могли нормально войти с перрона в вагон.