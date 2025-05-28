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Чемодан – вокзал – Огре: российскую колею переделают под европейских пассажиров 5 3090

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Чемодан – вокзал – Огре: российскую колею переделают под европейских пассажиров
ФОТО: LETA

Латвийская железная дорога объявила конкурс на модернизацию инфраструктуры участка Торнякалнс – Иманта для существующих ныне поездов имперской пятифутовой колеи.

В рамках проекта – модернизация контактной подвески, устройство повышенных перронов на станциях Торнякалнс и Засулаукс, остановочных пунктах Депо, улучшение пассажирской инфраструктуры и, в зависимости от финансовых возможностей, строительство нового остановочного пункта Агенскалнс.

Все это обновление связано с проектом модернизации железной дороги под названием RIX–RCS–Ogre (аэропорт «Рига» – Центральный вокзал – Огре).

И чтобы у пассажиров появилась возможность пересаживаться с нынешних электричек на поезда «Рейл Балтика», еще требуется создать передаточный путь до станции Даугавкрасты, который запланирован для скоростной трассы.

То есть, как можно понять из объявления конкурса, в Ригу «Рейл Балтика» по меньшей мере на начальном этапе заходить не будет.

Ну хоть, может быть, платформы наконец поднимут до уровня пола вагона, чтобы пожилые пассажиры и мамочки с колясками все же могли нормально войти с перрона в вагон.

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#железная дорога
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(5)
  • JL
    Janina LV
    28-го мая

    В Латвии колею меняют, а направление движения остаётся прежним - к распилу бюджета. На рельсах евроформата удобно ездить в офшоры.

    110
    6
  • Д
    Дед
    28-го мая

    В центре Риги уже стоит памятник Реалбалтик, сейчас решили сломать работающее, чтобы сделать еще один памятник воровства.

    134
    5
  • A
    Aleks
    28-го мая

    Остапс Бендерис знал 1000 и один способ безболезненного отъёма денег у населения.

    69
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    Железнодорожную колею невозможно переделать! Ее можно только заменить.

    75
    2
  • bt
    bory tchist
    Алексей Зиновьев
    28-го мая

    ... "распилить" на чём-то надо(!), а "pacпиливать" больше не на чем – вот и рельсы под руку попались

    55
    1
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