ЦИК расскажет, как будут проходить выборы самоуправлений

В понедельник, 2 июня, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в сотрудничестве с Государственной канцелярией и другими госучреждениями проведет совместную пресс-конференцию, на которой расскажет о том, как будут проходить выборы самоуправлений, а также предоставит другую актуальную информацию, сообщили в ЦИК.