ЦИК расскажет, как будут проходить выборы самоуправлений

В понедельник, 2 июня, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в сотрудничестве с Государственной канцелярией и другими госучреждениями проведет совместную пресс-конференцию, на которой расскажет о том, как будут проходить выборы самоуправлений, а также предоставит другую актуальную информацию, сообщили в ЦИК.
В пресс-конференции примут участие председатель ЦИК Кристине Саулите, директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа, начальник Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис, заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Инета Цируле.
Пресс-конференция состоится в библиотеке Государственной канцелярии в 10:00.
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