Догнать Данию! 65 , 70?- Эксперт о перспективах роста пенсионного возраста в Латвии

Ранее сообщалось, что парламент Дании утвердил повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Столкнется ли с подобной необходимостью Латвия? «Нет, я так не думаю, — говорит Эдгар Вольскис. — Для Латвии возраст 65 лет для выхода на пенсию — оптимальный. Если сравнивать нашу страну с Данией, то можно увидеть большие отличия. В Дании более качественная система здравоохранения и выше продолжительность жизни. Там шире возможности для занятости людей в возрасте 60+. Они работают в различных секторах сферы услуг: в кафе, ресторанах, магазинах. В Латвии в этих сферах работают, преимущественно, молодые люди».

В Латвии практически не развита система переквалификации людей предпенсионного возраста, и это усугубляет проблему их занятости, сообщает LSM+. «У нас, если человек сидит на своем месте, то он там досидит до пенсии. Хотя сегодня многие профессии требуют новых знаний и навыков, переквалификации», - считает Вольскис.

Тем временем недавно Государственный контроль напомнил политикам о зависшем вопросе «пенсий по выслуге». «В Латвии пенсии по выслуге выплачивают не по конкретной профессии, а в рамках отдельных ведомств. Например, их получают все работники судебной системы или органов внутренних дел. И неважно, какие именно функции эти люди выполняют. Я считаю, что это неправильно. Перечень профессий, позволяющих выйти на пенсию досрочно, должен быть существенно пересмотрен. Если человек выполняет работу, связанную с риском для жизни или здоровья, — тогда это понятно. А если нет, то я не вижу, почему он должен получать такую пенсию. А высвободившиеся средства можно было бы пустить на переквалификацию», — считает Вольскис.

По его мнению, в ближайшее время необходимо решить еще один актуальный вопрос — о трудовой иммиграции. «Латвии остро не хватает рабочей силы — нам нужно дополнительно около 100 тысяч человек. Их придется завозить из третьих стран. На рынке сферы обслуживания мы видим, как эта проблема решается сама собой: фактически все развозчики еды и курьеры — это иностранцы. Но все ли из них имеют трудовые договоры и платят пенсионные взносы? Я в этом не уверен. Этот вопрос должен быть на повестке дня в ближайшее время, и политики должны принять по нему ответственное решение».