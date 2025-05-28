Легкие деньги – тяжкие последствия: подросткам в Латвии грозят «многие года лишения свободы»

«Прочитала в социальных сетях, что мошенники начали ежегодный набор «денежных мулов»: под видом летней подработки пытаются вовлечь школьников и студентов в преступную деятельность. Правда ли это?

И как ребенку, желающему поработать летом и самостоятельно заработать себе на карманные расходы, не попасть в ловушку к таким, с позволения сказать, «работодателям»? Читательница bb.lv»

Гита Гжибовска, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции

– К сожалению, полиция действительно регулярно сталкивается сегодня с такой проблемой, как вербовка молодых людей в возрасте примерно 16–24 лет и вовлечение их в преступную деятельность – в телефонное мошенничество в качестве «денежного мула»: молодого человека используют как курьера, которому за относительно небольшую плату предлагается явиться по определенному адресу и получить деньги, добытые мошенническим способом, а затем доставить их в указанное место.

Молодых людей вербуют через социальные сети, через приложения WhatsApp, Telegram и др. Объявления о такой «работе» могут скрываться за самыми невинными предложениями – «работа курьера», «доставка корреспонденции», «раздача рекламных буклетов» и т. д. Но если сначала подросток, еще не обладающий жизненным опытом, может не понять, во что его втягивают, то, уже приступив к практической деятельности, не понять, что к чему, просто невозможно.

Бывали ситуации, когда молодые люди, осознав, что их используют в качестве «денежных мулов», просто приносили деньги в полицию. Это оптимальный вариант, как действовать в подобной ситуации. Поскольку, как показывает практика, полицейские все равно добираются и задерживают этих «денежных мулов» – фактически, у нас каждую неделю происходит задержание.

Родителям также следует проявлять максимум внимания к тому, чем занимается их ребенок-подросток. И если взрослые замечают, что у их ребенка вдруг появились какие-то уж очень крупные суммы (по сравнению с тем, что в принципе может заработать подросток на временной летней работе) или дорогие вещи, которые он купил, по его словам, на собственные заработки, – это повод бить тревогу.

Также, еще на этапе принятия решения – трудоустраиваться на фирму N или нет, можно проверить, зарегистрирована она в Латвии или нет (Lursoft), какова ее сфера деятельности – словом, получить максимум информации, что данная фирма собой представляет. Также нужно ознакомиться с обязанностями, которые возлагаются на подростка на время его трудоустройства, – а они должны быть очень четко и конкретно оговорены в договоре, – и с условиями труда.

Идеально, если между родителями и детьми существуют доверительные отношения и взрослый может вовремя адекватно отреагировать на какие-то подозрительные вещи. Впрочем, это касается не только вопросов летней подработки ребенка, но и взаимоотношений в целом.

Также преподавателям необходимо обсудить эту тему в школе, чтобы подростки не покупались на «легкие» деньги, которые могут обернуться большой бедой. Безусловно, подростку сумма в 100 евро в день может показаться фантастически большой, особенно если учесть, что ничего сложного тут нет: взять – отнести – отдать. Так что соблазн велик, отказаться от этого кому-то действительно может быть сложно.

Однако на самом деле это ничтожная сумма по сравнению с тем, как дорого можно за это заплатить. Потому что такие действия являются тяжелым уголовным преступлением, которое квалифицируется как участие в мошенничестве в группе и/или легализация денежных средств, полученных преступным путем. И за это преступление может быть применено наказание в виде многих лет лишения свободы.