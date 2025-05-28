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Летом в Юрмалу и Саулкрасты пустят больше электричек 1 516

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
Летом в Юрмалу и Саулкрасты пустят больше электричек
ФОТО: LETA

АО "Pasažieru vilciens" (PV) увеличит количество рейсов на маршрутах в Юрмалу и Саулкрасты в летнем расписании поездов, которое вступит в силу в субботу, 31 мая, сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.

Летом на юрмальском направлении будет введено расписание с 15-минутными интервалами. На маршруте Рига-Дубулты-Рига будет выполняться дополнительно 12 рейсов по будням и 22 по выходным.

На маршруте Рига-Царникава-Рига расписание пополнится десятью новыми рейсами, четыре из которых, которые раньше выполнялись по выходным, а теперь будут выполняться ежедневно.

Учитывая пожелания пассажиров, на нескольких маршрутах введены дополнительные остановки. На Тукумской линии для некоторых поездов включена станция "Депо", а экспрессы Рига-Тукумс II и Тукумс II-Рига в дальнейшем будут останавливаться и на станции Золитуде.

Изменения планируются также на маршрутах в Сигулду, Валмиеру и Валгу. Поезд Рига-Сигулда, курсирующий по пятницам, выходным и праздничным дням, теперь будет останавливаться на станциях Чиекуркалнс и Криевупе, а поезд Валга-Рига - на станциях Эглюпе, Вангажи и Гаркалне.

Остановки на станциях Арайшу и Иерики для некоторых поездов отменены, чтобы привести расписание в соответствие с реальным спросом пассажиров.

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#юрмала #лето #электропоезда
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(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    28-го мая

    В Саулкрасты не добавили не одной электрички не вводите людей в заблуждение, с другой стороны и хорошо, езжайте в Юрмалу там круче а нам спокойней.

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