Литва будет наблюдать, как действует в Латвии соглашение о снижении цен

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

"Мы подождем эффекта от таких соглашений и посмотрим, стоит ли повторять его в Литве", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос, последует ли Литва примеру Латвии.

Палуцкас напомнил, что по его инициативе был создан совет по продовольствию, который "занимается прозрачностью ценовой цепочки" и изучает структуру цен на продукты питания.

"Я думаю, что это повысит доверие или хотя бы четко установит ответственность за рост цен в тех секторах, которые это делают - мы часто спорим, фермеры это, переработчики или торговцы, и тогда, отталкиваясь от этого, мы сможем решать, можем ли мы достичь какого-то соглашения (с торговцами - BNS), если это делают торговцы, или с переработчиками. Возможно, стоит обратить внимание на то, что увеличивает первичные затраты на производство сельскохозяйственной продукции и на другие вещи", - сказал глава правительства.

Подписанный в Латвии меморандум предусматривает три направления ограничения цен на продукты питания: создание корзины недорогих товаров, меры по сравнению цен и содействие торговле продуктами местного происхождения.

Между тем правительство Литвы сформировало совет по продовольствию, в который входят 27 представителей министерств, правительства, фермеров, переработчиков, торговцев, университетов и Службы защиты прав потребителей.

Ему поручено следить за изменениями цен на продукты питания и вносить предложения по их снижению.