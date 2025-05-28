Baltijas balss logotype

Литва будет наблюдать, как действует в Латвии соглашение о снижении цен 0 800

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2025
LETA
Литва будет наблюдать, как действует в Латвии соглашение о снижении цен

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

"Мы подождем эффекта от таких соглашений и посмотрим, стоит ли повторять его в Литве", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос, последует ли Литва примеру Латвии.

Палуцкас напомнил, что по его инициативе был создан совет по продовольствию, который "занимается прозрачностью ценовой цепочки" и изучает структуру цен на продукты питания.

"Я думаю, что это повысит доверие или хотя бы четко установит ответственность за рост цен в тех секторах, которые это делают - мы часто спорим, фермеры это, переработчики или торговцы, и тогда, отталкиваясь от этого, мы сможем решать, можем ли мы достичь какого-то соглашения (с торговцами - BNS), если это делают торговцы, или с переработчиками. Возможно, стоит обратить внимание на то, что увеличивает первичные затраты на производство сельскохозяйственной продукции и на другие вещи", - сказал глава правительства.

Подписанный в Латвии меморандум предусматривает три направления ограничения цен на продукты питания: создание корзины недорогих товаров, меры по сравнению цен и содействие торговле продуктами местного происхождения.

Между тем правительство Литвы сформировало совет по продовольствию, в который входят 27 представителей министерств, правительства, фермеров, переработчиков, торговцев, университетов и Службы защиты прав потребителей.

Ему поручено следить за изменениями цен на продукты питания и вносить предложения по их снижению.

Читайте нас также:
#латвия #цены на продовольствие
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 675
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1271
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2398
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 295

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 136
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 193
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 220
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 485
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 274
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 172
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 136
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 193
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 220

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео