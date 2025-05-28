Нет школьников – нет школ: системе образования Латвии не хватает детей

В новом учебном году рижские власти полностью реорганизуют четыре основные школы, а в следующем году из средних в основные будут преобразованы еще шесть школ.

Не исключено, что на целый район останется лишь одна школа.

В 2019 году Рижская дума приняла решение о ликвидации Рижской 29-й средней школы, а реализация ее образовательных программ перешла к Рижской 46-й средней школе.

В 2022 году комитет Рижской думы по вопросам образования предполагал 46-ю среднюю школу преобразовать в основную. В 2025 году дума приняла решение упразднить и 46-ю основную школу с 1 сентября 2025 года. Здание школы рассчитано на 550 учащихся, а в 2022 году, когда было принято решение, в ней было порядка 430 школьников.

С 2022/2023 года школу лишили права набирать детей в 10-й класс. Естественно, за три года снижение числа учащихся продолжилось, потому что родители начали отдавать своих детей в те школы, где есть звено средней школы.

Естественным путем количество учеников упало до 330 детей. Это критическая черта уже теперь не только для средней школы, но и для основной.

Рижскую Ринужскую среднюю школу собирались лишить возможности набирать учеников в 10–12-е классы, но пока такое решение не принято.